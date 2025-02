‘Red’, el monstruo de la adolescencia con el que Pixar rompe el tabú de la regla

A Pixar le basta una gama cromática llamativa para revertir el tono que cualquiera le daría a un tema. La muerte es de colorines, y la adolescencia, tan sombría en la mayor parte de los casos, es obviamente roja en ‘Red’ , de la directora Domee Shii (el corto ‘Bao’), que se estrena hoy en Disney+.

En esta película la realidad no está reñida con la fantasía, y quizás tiene más sentido que nunca hacerlo en un filme que aspira a ser un retrato de esa transición entre la infancia y la edad adulta, que se mueve con gracia en ese espacio tan carente de ella, surrealista y real al mismo tiempo, que todo el mundo atraviesa en algún momento.

Un momento en el que el cuerpo cambia casi tanto como las relaciones. Se forjan amistades, se rompen vínculos, se evoluciona, casi siempre de forma precipitada, hacia el esbozo de lo que uno será en el futuro. Y también se amplían las diferencias con los padres, se escapa a su control, se abandona el nido. «Las relaciones cambian porque la gente cambia. Los niños se están convirtiendo en adultos, están formando sus propios intereses y pensamientos, que serán muy diferentes a los de sus padres, así que por la propia naturaleza de esa dinámica la relación entre ellos va a cambiar», admite la directora de origen chino a ABC. «Los padres también cambian porque tienen miedo a perder ese control, y no están dispuestos».

Quien lo pierde del todo es el enorme panda rojo en el que se convierte la protagonista cuando sus emociones se alteran y que sirve de metáfora para explorar los conflictos de esta etapa de la vida, pero también para salirse del guion y «normalizar» la menstruación. «No podríamos contar esta historia de forma auténtica si no se menciona que vas a menstruar, porque pasa. Nos gusta hablar de lo que normalmente no se habla, de algo que nos mortificó en su día . No vamos a pedir disculpas, queríamos ser divertidos y con un poco de suerte normalizar», reconoce a ABC la productora Lindsey Collins.

La revolución de ‘Red’ no se limita a romper el tabú de la regla, claro desde el título pero repetido por si acaso en la trama y la moraleja. También innova en cuanto a estética, técnica y época, esos 2000 de las 'boy bands' y los Tamagotchi tan pocas veces retratados. «Quería contar esta historia de una adolescente haciéndose mayor sin las redes sociales», asegura la directora, que creció en esa época.

‘Red’ es un poco como la vida. Una historia de mujeres, de varias generaciones de mujeres, que no podrían vivir sin los hombres por los que suspiran y en los que se refugian, como ese comprensivo padre. Un viaje frenético, explosivo, en el que todo son dudas y aprendizaje. Y finalmente una moralina: todo pasa, aunque cambie, cuando pasa.

