El mensaje de David Lynch a Putin: «Toda esta muerte y destrucción regresará contra ti»

El mundo está cambiando a nuestro alrededor y lo hace con una urgencia y una fuerza que las nuevas generaciones de los países del Oeste desconocían. Hoy, el director David Lynch dedicó un siniestro pronóstico a Vladimir Putin en su ' Informe meteorológico ' diario de YouTube en relación a la invasión de Ucrania a manos de Rusia. Lynch suele reportar sin muchos detalles su 'Informe meteorológico' combinando la situación del clima en Los Ángeles con pensamientos cotidianos, aunque ocasionalmente se sumerge en eventos actuales. Sin embargo, en esta ocasión, el director ha dado un monólogo destinado al presidente de Rusia.

Después de señalar que sería un día despejado, aunque frío, en Los Ángeles, Lynch dijo que había estado pensando en Ucrania y en la canción de Portishead de 1994, 'Roads' . Luego comenzó a dar el pronóstico para el resto del día, pero después de una larga pausa, dijo: «No sé cuál será la temperatura esta tarde, pero si pudiera decirle algo a Putin, le diría: 'Los seres humanos somos juzgados por cómo tratamos a nuestro prójimo. Y hay una ley de la naturaleza, una ley dura y firme para la cual no hay forma de escapar, y esta ley dice que cosechas lo que siembras. Y ahora mismo el señor Putin está sembrando muerte y destrucción. Todo depende de él”.

Lynch usa frases que incluyen «muerte y destrucción» y «lo que siembras, cosecharás» que recita con un tono emocionado, mientras continúa diciendo: «Toda esta muerte y destrucción regresará y te visitará, y en este panorama general, este espectáculo en el que estamos involucrados, hay una cantidad infinita de tiempo, por lo que hay mucho tiempo, vida tras vida, para que coseches lo que estás sembrando».

Después de implorar a Putin que comience a «llevarse bien con sus vecinos» y «construir amistades», Lynch termina diciendo: «Detén este ataque. Trabajemos juntos para que todos los países de este mundo puedan surgir en paz y llevarse bien entre sí. Resolvamos los problemas que tenemos juntos. Los ucranianos no atacaron tu país. Entraste y atacaste su país. Toda esta muerte y destrucción regresará contra ti».

Si bien David Lynch no ha dirigido un proyecto importante desde su serie del 2017, 'Twin Peaks: The Return', en enero de 2020 lanzó un cortometraje, 'What Did Jack Do?', en el que interpreta a un policía que interroga a un mono sospechoso de asesinato (el proyecto incluso generó su propio sencillo de música 'cantada' por el mono).