Las mejores frases (y enseñanzas) de Star Wars episodio a episodio

Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma

«El miedo es el camino hacia el Lado Oscuro. El miedo lleva a la ira, la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento. Percibo mucho miedo en ti» —Yoda a Anakin en el Consejo Jedi.

«Miedo, el miedo atrae al temeroso, al fuerte, al débil, al inocente, al corrupto. El miedo, el miedo es mi aliado» — Darth Maul.

«Concéntrate en el momento. Siente, no pienses, usa tu instinto» —Qui-Gon Jinn a Anakin Skywalker, antes de la carrera en Boonta Eve.

«¿Eres un ángel?», dice Anakin. «¿Un ángel?», responde Padmé. «Sí, he oído hablar de ellos a los pilotos del espacio profundo. Son los seres más hermosos del universo», sentencia Anakin.

«La capacidad de hablar no te hace inteligente» —Qui-Gon Jinn a Jar Jar Binks.

«Nuestro encuentro no fue una coincidencia. Nada ocurre por accidente» — Qui-Gon Jinn a Shmi Skywalker.

«Por qué intuyo que hemos adoptado a otra lamentable forma de vida» —Obi-Wan Kenobi.

Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones

«Siento que algún día me vas a matar» —Obi-Wan a Anakin.

«El apego está prohibido, la posesión esta prohibida, la compasión, por contra, que para mí no sería sino el amor incondicional es primordial en la vida de un jedi. Así que podría decirse que se nos alienta a amar» — Anakin a Padmé.

«Desde el momento en que te vi, hace ya tantos años, no he dejado de pensar en ti un sólo día. Y ahora que vuelvo a estar contigo sufro una agonía. Cuanto más cerca estoy de ti, más crece; el hecho de pensar que no estoy contigo me impide respirar. Soy prisionero del beso que nunca debiste haberme dado; mi corazón late esperando que ese beso no deje cicatriz alguna. Estás muy dentro de mi alma, atormentándome. Qué puedo hacer, haré todo lo que me pidas» —Anakin Skywalker a Padmé.

«Sin duda, maravillosa la mente de un niño es» —Yoda refiriéndose a la respuesta de un pequeño padawan.

«Soy prisionero del beso que nunca debiste haberme dado» —Anakin Skywalker.

«¡¿Victoria?! Victoria dices..., Maestro Obi-Wan nada de victoria... del lado oscuro el velo ha caído, la Guerra Clon empezado ya ha...» —Yoda a Obi-Wan Kenobi.

Star Wars: Episodio III - La venganza de los Sith

«Skywalker, percibo en ti un gran miedo. Tienes odio, tienes ira, pero no los utilizas» —Darth Tyranus/Conde Dooku a Anakin Skywalker.

«Obi wan...que la fuerza lo acompañe» - Anakin.

«El miedo a la pérdida un camino hacia el lado oscuro es» —Yoda.

«Si uno quiere saber el gran misterio de la fuerza, la debe estudiar desde todos sus lados» —Palpatine.

«Así muere la libertad, con un estruendoso aplauso» —Padmé Amidala.

«La República, de forma inmediata, queda clausurada y se convierte en el primer Imperio Galáctico, para proteger el orden y la seguridad de la sociedad» —Palpatine dirigiéndose al Senado.

«¡Tú eras el elegido! ¡El que destruiría a los Sith, no el que se uniría a ellos! ¡El que vendría a traer el equilibrio a la fuerza, no a hundirla en la oscuridad!» – Obi-Wan Kenobi.

«Su arrogancia le pierde Maestro Yoda, ahora podrá experimentar en persona el poder del lado oscuro». – Darth Sidious.

Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza

«La fuerza estará ya contigo... siempre.» Obi-Wan Kenobi a Luke Skywalker en la Estrella de la Muerte.

«Su carencia de fe resulta molesta.» —Darth Vader.

«Tus ojos pueden engañarte, no confíes en ellos.» —Obi-Wan a Luke.

«¿Quién es más loco: el loco o el loco que sigue al loco?» —Obi-Wan a Han Solo.

«Si me matas, me convertiré en mas poderoso de lo que jamás puedas imaginar» —Obi-Wan Kenobi a Darth Vader

«Vos formáis parte de la alianza rebelde, sois una traidora, ¡lleváosla!» —Darth Vader a la Princesa Leia.

«He recorrido esta galaxia de un extremo a otro, he visto cosas muy raras, pero nunca vi nada que me impulsara a creer que haya una única fuerza poderosa que lo controla todo. Ningún campo de energía mística controla mi destino. Todo eso no son más que leyendas y tonterías»" —Han Solo a Luke.

«¿Puede alguien quitarme de delante a este felpudo con patas?» —La Princesa Leia refiriéndose a Chewbacca.

«Ayúdame Obi-Wan Kenobi... Eres mi única esperanza...» —La Princesa Leia en proyección holográfica.

«¡Eso es imposible! ¿Cómo podrá el Emperador mantener el control de la galaxia sin la burocracia?» —General Tagge.

Star Wars: Episodio V - El Imperio contraataca Star Wars: Episodio V - El Imperio contraataca

«Equivocado me he» — Maestro Yoda a Luke.

«No. No lo intentes. Hazlo, o no lo hagas, pero no lo intentes» —Maestro Yoda.

«No importa nada el tamaño. Mírame a mí. Me juzgas por mi tamaño, ¿eh? Y no deberías hacerlo, para mí el aliado es la Fuerza, y es un poderoso aliado. La vida la crea, la hace crecer, nos penetra y nos rodea...» —Maestro Yoda.

«Miedo, ira, agresividad, el lado oscuro ellos son. Si algún día rigen tu vida, para siempre tu destino dominarán» —Maestro Yoda a Luke Skywalker.

«Únete a mí y juntos dominaremos la Galaxia como padre e hijo» —Darth Vader.

«La fuerza está contigo joven Skywalker... pero todavía no eres un Jedi» —Darth Vader.

«¿Sinvergüenza? ¡Sinvergüenza! Me gusta cómo suena... Por eso te gusto: Por que no ha habido demasiados sinvergüenzas en tu aburrida vida...» —Han Solo a Leia a bordo del Halcón.

«Aventuras... ¡Ja! Emociones... ¡Ja! Un Jedi no ansía esas cosas» —Maestro Yoda.

«Impresionante... ¡Muy impresionante! Controlas tu miedo, Obi-Wan te ha instruido bien...» —Darth Vader a Luke Skywalker, durante el duelo de sables de luz.

Star Wars: Episodio VI - El retorno del Jedi Star Wars: Episodio VI - El retorno del Jedi

«Maestro Yoda, ¿Es Darth Vader mi padre?» – Luke Skywalker.

«Si no te dejas seducir, vas a ser destruido. Eres necio. Solo ahora, al final, es cuando entiendes. Tu débil e inútil destreza no se compara con el poder del Lado Oscuro. Has pagado el precio por no tener visión. Y ahora, Luke Skywalker, moriras. —Palpatine a Luke Skywalker.

«Yo mataba a los de tu clase cuando ser Jedi significaba algo». —Jabba en huttés a Luke Skywalker.

«Tienes un poder que yo no puedo entender y que nunca tendré...», dice Leia. «Te equivocas. La Fuerza es poderosa en mi familia... Mi padre la tiene, yo la tengo, y mi hermana... Sí Leia, eres tú», responde Luke.

«Que la fuerza nos acompañe» – Almirante Ackbar.

Star Wars: Episodio VII - El despertar de la Fuerza Star Wars: Episodio VII - El despertar de la Fuerza

«Chewie ... estamos en casa» - Han, volviendo al Halcón Milenario.

«La Fuerza, los Jedi, todo... Todo es verdad» - Han Solo.

«¿Luke Skywalker? Pensé que era un mito» - Rey (Daisy Ridley).

«¡No es así como funciona la Fuerza!» - Han, explicando la fuerza a Finn (John Boyega).

Star Wars: Episodio VIII - Los últimos Jedi Star Wars: Episodio VIII - Los últimos Jedi

«Deja que el pasado muera. Mátalo, si es necesario» - Kylo Ren.

«¿Permiso para hacer explotar algo?» - Poe.

«Quítate esa ridícula cosa» - Snoke (Andy Serkis), refiriéndose al casco de Kylo.

«Somos la chispa que encenderá el fuego que queme la Primera Orden» - Poe.

«Sé lo que vas a decir. Cambié mi peinado» - Leia, bromeando con Luke.

«Nadie se va realmente» - Luke, consolando a Leia sobre Han y Kylo (antes Ben Solo).

