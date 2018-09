Hollywood se muda al Festival de Toronto durante los próximos diez días

Actualizado 08/09/2018 a las 19:43

Hoy se ha inaugurado el Festival de Toronto, la cita cinematográfica más importante de Canadá. En esta megafiesta del cine, que cumple 43 años, 343 películas y cientos de estrellas se presentarán en busca de su momento de gloria. No cabe duda de que el Festival de Toronto marca el pistoletazo de salida para la carrera a los premios del año y Hollywood aterriza en el certamen consciente de su poder de convocatoria. Sin embargo, no solo se estrenan los favoritos a los Oscar, también vamos a ver títulos comerciales como «Predator», «Halloween» o «A Star is Born», que acuden en busca de la atención que genera el festival y los miles de espectadores que se trasladan hasta la ciudad para inundar sus salas de cine.

Entre los títulos más esperados está «Widows», de Steve McQueen, que se estrenará en Toronto. McQueen, ganador del Oscar por «12 años de esclavitud», confiesa a ABC: «Tengo muchas ganas de presentar mi película en Toronto con el público de la ciudad que es muy sabio y entiende de cine, no puedo esperar. La simple idea de que el premio del festival lo entregue la audiencia siempre me ha parecido maravilloso. Yo vivo para el público». También podremos ver «The Old Man and the Gun», que estrenará Vértigo en España, protagonizada por Robert Redford en la que parece ser su despedida del mundo de la actuación.

Brady Corbet, Natalie Portman y Jude Law, en el estreno de «Vox Lux» -EFE

«Buscamos buenas historias»

El certamen se abre con la película «El rey proscrito», dirigida por David Mackenzie («Comanchería»), protagonizada por Chris Pine y producida por Netflix, el gigante del streaming que cuelga ocho títulos en el cartel del festival. Entre sus películas estará «Roma», la cinta de Cuarón, que viene potente de su paso por Venecia y Telluride. También veremos «Hold the Dark», del realizador Jeremy Saulnier, y «22 July», del inglés Paul Greengrass. «Estamos buscando talento y el reconocimiento de los estudios. No buscamos a Disney o a Warner o a Paramount. Buscamos buenas historias, sean o no de grandes estudio», explica Piers Handling, director ejecutivo del festival.

Entre las cintas de Toronto encontramos muchas narraciones dedicadas a investigar la democracia ante el despertar del terrorismo supremacista blanco. La cinta de Greengrass contará el terrible ataque terrorista cometido por Anders Breivik en Noruega. Otras como «If Beale Street Could Talk», del director de la premiada «Moonlight» Barry Jenkins, relatan de una forma íntima la tragedia de la comunidad de color ante la brutalidad policial en Estados Unidos. Y directamente atacando a Trump nos encontraremos con «Fahrenheit 11/9», que se estrena hoy, donde el realizador Michael Moore hace una radiografía de la presidencia del actual mandatario norteamericano. Un filme que compite contra otros 27 en la sección de documentales. Algunas películas de la serie documental promoverán el movimiento #MeToo, incluida la cobertura de temas de igualdad de género en Hollywood.

Elle Fanning llega a la première de «Teen Spirit» -REUTERS

Estrellas

En Toronto, el público paga a precio de oro sus entradas, comparte el aplauso con los protagonistas de las películas y disfruta votando a la salida por sus filmes favoritos. Es un festival del pueblo, de la audiencia, por eso no extraña la presencia de cintas como «Halloween» o «Predator». Se esperaba que «Halloween» fuera un remake o una precuela, pero en realidad es una secuela de la cinta original de 1978 con Jamie Lee Curtis de nuevo al frente del reparto. «Ha sido maravilloso regresar a interpretar a Laurie», reveló Curtis antes de la presentación del filme. El festival también será la sede del estreno mundial de la continuación de «Predator», con Shane Black como realizador, cuya película «Iron Man 3» logró un gran éxito de taquilla.

En el programa llamado Gala se estrenarán, entre otras, la película «Beautiful boy» con Steve Carell y la estrella en ascenso Timothy Chalame; «Galveston», de Elle Fanning; «Todos lo saben», con Penélope Cruz y Javier Bardem, y «First Men», de Damien Chazell,e con Ryan Gosling, En un apartado especial se mostrarán: «Ben ha vuelto», con Julia Roberts; «Colette», con Keira Knightley; «The Front Runner», con Hugh Jackman, y «White boy Rick», con Matthew McConaughey. Desde hoy y hasta el 16 de septiembre la cita con las estrellas del cine se encuentra en Toronto.