La temporada de premios en Hollywood comienza con los Globos de Oro 2019, los galardones de cine y televisión que entrega cada año la Asociación de la Prensa Extranjera y que constituyen la antesala de los Oscar. Sandra Oh, conocida por «Anatomía de Grey» y nominada por «Killing Eve» y Andy Samberg, protagonista de «Brooklyn Nine-Nine», serán los encargados de presentar la gala.

En cine, los premios se han repartido entre «Green Book», «Ha nacido una estrella», «Bohemian Rhapsody y «Roma». En el apartado de televisión, los Globos de Oro han recaído, sobre todo, en «El asesinato de Gianni Versace» y «El metodo Kominsky».

Cine

Mejor película dramatica

- Ha nacido una estrella

- El blues de Beale Street

- Black Panther

- BlacKkKlansman

- Bohemian Rhapsody

Mejor película (comedia o musical)

- Crazy Rich Asians

- La favorita

- Green Book

- E regreso de Mary Poppins

- Vice (El vicio del poder)

Mejor director

- Bradley Cooper, Ha nacido una estrella

- Alfonso Cuarón, Roma

- Peter Farrelly, Green Book

- Spike Lee, BlacKkKlansman

- Adam McKay, El vicio del poder

Mejor película de animación

- Increíbles 2

- Isla de perros

- Mirai

- Ralph rompe Internet

- Spider-Man: Into the Spiderverse

Mejor película en lengua extranjera

- Capernaum (Líbano)

- Girl (Bélgica)

- Never Look Away (Alemania)

- Roma (México)

- Shoplifters (Japón)

Mejor guión

- Alfonso Cuaron, Roma

- Tony McNamara, Deborah Davis, La favorita

- Barry Jenkins, El blues de Beale Street

- Adam McKay, El vicio de poder

- Peter Farrelly, Nick Vallelonga, Brian Currie: Green Book

Mejor actriz dramática

- Lady Gaga, Ha nacido una estrella

- Glenn Close, La buena esposa

- Nicole Kidman, Destroyer

- Melissa McCarthy, ¿Can You Ever Forgive Me?

- Rosamund Pike, A Private War

Mejor actor dramático

- Bradley Cooper, Ha nacido una estrella

- Willem Dafoe, At Eternity's Gate

- Lucas Hedges, Boy Erased

- Rami Malek, Bohemian Rhapsody

- John David Washington, BlackKklansman

Mejor actriz de comedia

- Emily Blunt, Mary Poppins Returns

- Olivia Colman, La favorita

- Elsie Fisher, Eighth Grade

- Charlize Theron, Tully

- Constance Wu, Crazy Rich Asians

Mejor actor (Comedia o musical)

- Christian Bale, El vicio del poder

- Lin-Manuel Miranda, Mary Poppins Returns

- Viggo Mortensen, Green Book

- Robert Redford, The Old Man & the Gun

- John C. Reilly, Stan & Ollie

Mejor actriz de reparto

- Amy Adams, Vice

- Claire Foy, First Man

- Regina King, El blues de Beale Street

- Emma Stone, La favorita

- Rachel Weisz, La favorita

Mejor actor de reparto

- Mahershala Ali, Green Book

- Timothée Chalamet, Beautiful Boy

- Adam Driver, BlacKkKlansman

- Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?

- Sam Rockwell, Vice

Mejor canción

- «All the Stars», Black Panther

- «Girl in the Movies», Dumplin

- «Requiem for a Private War», A Private War

- «Revelation», Boy Erased

- «Shallow», Ha nacido una estrella

Televisión

Mejor serie dramática

- The Americans

- Bodyguard

- Homecoming

- Killing Eve

- Pose

Mejor serie (Comedia o musical)

- Barry

- The Good Place

- Kidding

- El método Kominsky

- La maravillosa Mrs. Maisel

Mejor miniserie o película para televisión

- The Alienist

- The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

- Fuga en Dannemora

- Heridas abiertas

- A Very English Scandal

Mejor actor (Drama)

- Jason Bateman, Ozark

- Stephan James, Homecoming

- Richard Madden, Bodyguard

- Billy Porter, Pose

- Matthew Rhys, The Americans

Mejor actriz (Drama)

- Caitrona Balfe, Outlander

- Elisabeth Moss, The Handmaid's Tale

- Sandra Oh, Killing Eve

- Julia Roberts, Homecoming

- Keri Russell, The Americans

Mejor actriz (Comedia o musical)

- Kristen Bell, The Good Place

- Candice Bergen, Murphy Brown

- Alison Brie, Glow

- Rachel Brosnahan, La maravillosa Mrs. Maisel

- Debra Messing, Will & Grace

Mejor actor (Comedia o musical)

- Sacha Baron Cohen, Who Is America

- Jim Carrey, Kidding

- Michael Douglas, El método Kominsky

- Donald Glover, Atlanta

- Bill Hader, Barry

Mejor actriz de miniserie

- Amy Adams, Heridas abiertas

- Patricia Arquette, Fuga en Dannemora

- Connie Britton, Dirty John

- Laura Dern, The Tale

- Regina King, Seven Seconds

Mejor actor de miniserie

- Antonio Banderas, Genius: Picasso

- Daniel Bruhl, The Alienist

- Darren Criss, El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story

- Benedict Cumberbatch, Patrick Melrose

- Hugh Grant, A Very English Scandal

Mejor actriz de reparto en miniserie

- Alex Borstein, La maravillosa Mrs. Maisel

- Patricia Clarkson, Heridas abiertas

- Penélope Cruz, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

- Thandie Newton, Westworld

- Yvonne Strahovski, The Handmaid's Tale

Mejor actor de reparto en miniserie

- Alan Arkin, El método Kominsky

- Kieran Culkin, Succession

- Edgar Ramirez, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

- Ben Whishaw, A Very English Scandal

- Henry Winkler, Barry