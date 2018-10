El futuro de James Bond no será femenino: su productora confirma que 007 «nunca va a cambiar»

Actualizado 08/10/2018 a las 14:21

Las historias se reinventan pero los clásicos perviven. Es el resumen de la entrevista que la productora de la franquicia de James Bond, Barbara Broccoli, ha concedido en «The Guardian». «Bond es un hombre, un personaje masculino que fue escrito como un hombre y que creo que muy probablemente se quedará así», confirmó ante los rumores de que al agente 007 lo interprete una mujer cuando Daniel Craig abandone la saga.

La franquicia más longeva de la historia del cine, que estrenará en 2020 el Bond número 25, piensa cómo reinventarse mientras busca al nuevo intérprete que de vida al famoso agente secreto. Por ahí han sonado nombres como Idris Elba o Henri Cavill. Pero fue la posibilidad de que una mujer heredara el traje de Bond la que más fuerza cobró, también a raíz de unas declaraciones de la propia Barbara Broccoli, de las que ahora parece retractarse. «He hecho mi trabajo, y pienso que en las últimas películas de Daniel Craig se ha notado una gran diferencia en la forma de representar a las mujeres», aseguró.

Sin embargo, nada de eso parece suponer que la aventura 26 de James Bond vaya a tener rostro de mujer: «Vamos a crear más personajes femeninos y hacer que las historias se ajusten a esos personajes», defendió en la entrevista sobre el futuro del cine, pero eso no significa que vayan a tocar a 007. «Bond fue escrito en los años 50, así que hay ciertos aspectos de su carácter que nunca van a cambiar», añadió refiriéndose al carisma de Don Juan.

Una idea que ya defendió, entre críticas, Rachel Weisz, esposa de Daniel Craig, cuando los rumores sobre una mujer al frente de la franquicia empezaron a tomar fuerza. «[Fleming] dedicó muchísimo tiempo a escribir este personaje en particular, que es masculino y se relaciona con las mujeres de una determinada manera. ¿Por qué no crear tu propia historia en lugar de saltar sobre esta y ser comparada con todos esos predecesores masculinos?», señaló la también actriz, para la que poner una mujer en el papel de Bond no era «una buena idea». «Las mujeres son realmente fascinantes e interesantes y deberían tener sus propias historias en la gran pantalla».

Una película casi maldita

El rodaje de Bond 25 lleva meses rodeado de polémica e incertidumbre. Su fecha de estreno ya se ha retrasado hasta 2020 después de los problemas que han surgido en su producción. El director Danny Boyle («Trainspotting», «28 días después») anunció que dejaba el proyecto nada más comenzar, y en su puesto colocaron a Cary Joki Fukunawa («True Detective»). Que sea la última película de Daniel Craig tampoco ha favorecido en nada a la producción, que parece vivir más pendiente de lo que será de ella en el futuro sin el actor que de la aventura que correrá en Bond 25.

De momento, si los plazos se cumplen, «Bond 25» comenzará su rodaje en marzo de 2019 y se estrenará en febrero de 2020. En ello trabajan los veteranos guionistas Neal Purvis y Robert Wade.