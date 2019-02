El emotivo discurso de Jesús Vidal en los Goya

Actualizado 02/02/2019 a las 23:37

Jesús Vidal se ha alzado con el galardón a Mejor actor revelación por su interpretación en «Campeones». Su discurso de agradecimiento ha conseguido emocionar a todos sus compañeros, su familia y toda la gente que lo ayudó en su camino, pero también ha conmovido a todos los asistentes a estos Premios Goya.

«Quiero dar las gracias a Moreno, Carlos y Francisco». El actor comenzaba su discurso de agradecimiento haciendo referencia a sus compañeros nominados a Mejor Actor Revelación, para a continuación ir agradeciéndole el premio a todo el equipo de «Campeones» en un discurso que ha emocionado a actrices como Anna Castillo.

«Han reconocido a un actor con discapacidad. Ustedes no saben lo que han hecho. Me vienen a la cabeza tres palabras: inclusión, diversión, visibilidad», dijo emocionado. Por último, quiso darle las gracias también a los miembros de su familia. «A mí sí me gustaría tener un hijo como yo, porque tengo unos padres como vosotros».