En directo: siga la gala del FIBABC, el Festival de Cortos de ABC

21.06 Álvaro Morte : "Estoy muy agradecido a toda la organización, y debo decir que me alegra mucho recibirlo delante de gente a la que quiero tanto, que sois vosotros, los cortrometrajistas". Dedica el premio a todos ellos "por su valor y su coraje".

20.44El premio del jurado al mejor i-corto es para "Broccoli", de Patrick Finger. El premio de la crítica de ABC al mejor corto no estrenado en España es para la directora Paula Garisoain por "Hielos, el musical". El premio al mejor corto de animación es para Alex Rey por "Tetas". Le entrega el premio la directora del Museo ABC, Inmaculada Corcho.

20.32Dentro del I Concurso Iberoamericano de 60 segundos, recibe el Premio del Público Mejor Corto de 60 segundos, "The Nothing new sound", y recoge el premio Carlos Alberto Rodríguez. Entrega el premio Alicia Lescure.