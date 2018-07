Cuarón competirá por el León de Oro en la Mostra de Venecia

Actualizado 25/07/2018 a las 13:37

Mientras Casillas cuestiona que la NASA haya pisado la luna, la 75 edición del Festival de Venecia se inaugurará con «First Man», la nueva película de Damien Chazelle en la que Ryan Gosling interpreta a Neil Amstrong.

No será el único gran nombre que acogerá el prestigioso certamen, que se celebra desde el 29 de agosto al 8 de septiembre, en cuya sección oficial competirá lo nuevo del mexicano Alfonso Cuarón, «Roma», que aspira al máximo galardón del concurso, el León de Oro, con una cinta en la que narra la historia de una familia de clase media en el México de la década de 1970 y con la que ha vuelto a rodar en su país natal. El director de la Mostra, Alberto Barbera, explicó en la rueda de prensa de presentación de la Mostra, que la película de Cuarón, en blanco y negro y producida por Netflix, «es una de las más esperadas» y es «ampliamente autobiográfica, sobre su familia y su adolescencia». Al frente del jurado, su amigo Guillermo del Toro, que viene de ganar el Oscar por «La forma del agua».

Compiten con el mexicano por el León de Oro lo nuevo de los hermanos Coen, «The ballad of Buster Scruggs», o la esperada «Suspiria», de Luca Guadagnino, que ratifica así su buen estado de forma tras «Call me by your name». Paul Greengrass, Yorgos Lanthimos o Laszlo Nemes competirán también por el premio en una Mostra de Venecia en la que tan solo tres películas son latinas. Además de Cuarón, completan el cupo de representación latina el mexicano Carlos Reygadas y el argentino Gonzalo Tobal.

Estas son las películas que competirán en la Sección Oficial de la Mostra de Venecia:

The Mountain, de Rick Alverson

Doubles Vies, de Oliver Assayas

The sisters brothers, de Jacques Audiard

The ballad of Buster Scruggs, de los hermanos Coen

Vox lux, de Brady Corbet

22 july, de Paul Greengrass

Suspiria, de Luca Guadagnino

Werk Ohne Autor, de Florian Henckel von Donnesmarck

The Nightingale, de Jennifer Kent

The Favourite, de Yorgos Lanthimos

Paterloo, de Mike Leight

Capri-revolution, de Mario Martone

What you gonna do when the world's on fire?, de Roberto Minervini

Sunset, de Laszlo Nemes

Frères Ennemis, de David Oelhoffen

Nuestro Tiempo, Carlos Reygadas

At eternity's gate, de Julian Schnabel

Acusada, de Gonzalo Tobal

Killing, de Shinya Tsukamoto