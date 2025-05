'Eddington' le baja un poquito los humos al outsider favorito Ari Aster

Los reflejos caprichosos y no siempre razonables del festival mostraban un ligero espasmo, un tic, porque le tocaba salir a la competición a Ari Aster, un director que ha hecho tres películas, 'Hereditary', 'Midsommar' y 'Beau tiene miedo', y ya lleva puesto el sello ... de gran renovador del género de terror. Aquí presentó 'Eddington', que no es de terror, aunque sí, en cierto modo, terrorífica. Más bien quiere hacerse pasar por un wéstern, pero vaya usted a saber por qué. La historia ocurre en un pequeño pueblo de Nuevo México y durante la pandemia y presenta dos partes bien diferenciadas.

En la primera, se diría que pretende ser una sátira sobre aquellos días de mascarillas, aplausos y chivatazos, con un sheriff con asma y sin mascarilla, un alcalde legalista y unos habitantes dispuestos a que nadie se salte la 'ley', a pesar de que no haya en el pueblo ni un caso de Covid. Podría aceptarse que tiene algo de gracia y que Joaquin Phoenix (el sheriff) parece por una vez razonable y cuerdo, o que Pedro Pascal (el alcalde) o Emma Stone (la mujer del sheriff) pasan muy de puntillas ante el empuje actoral de Phoenix.

Y en la segunda, ya aparece el auténtico Aster, lo cual no quiere decir que la película mejore, sino todo lo contrario. Se alarga en exceso y contiene varias escenas no sólo evitables sino también próximas al ridículo, como la inacabable persecución por las calles vacías y con armas de destrucción masiva. Sin duda querrá exponer el director la empanada mental de la 'América profunda' y también de la superficial, pero queda muy en entredicho la seriedad de la película. Seguro que el Festival de Cannes y el jurado tenían la esperanza de endosarle una Palma de Oro a Ari Aster, tan de moda, pero no se lo ha puesto fácil.

También en la competición se proyectó 'La petite dernière', de la actriz y directora francesa de origen argelino Hafsia Herzi, que es una especie de canto a la diversidad cultural y sexual centrado en una familia franco argelina ruidosa y feliz, y muy directamente en su hija pequeña, que sale de la adolescencia y de su ámbito familiar con algunas convicciones, y la más potente es el lesbianismo. Hafsia Herzi compone un retrato amable (la familia, padres y hermanas, lo son) y hace una buena descripción de interiores de la joven, que interpreta con gran perfil y gesto escaso Nadia Melliti, su primer trabajo en este negocio. Tiene interés ambiental, de colegio, universidad, amistades, locales apropiados y concentraciones de sentimiento lésbico, y resulta en general blanca, sensible, emotiva y hasta cierto punto cítrica y romántica.

Y otra más francesa en el intento de llevarse la Palma de Oro, se titula 'Dossier 137' y la ha dirigido Dóminik Moll, que ya lo ha intentado en varias ocasiones ('Harry, un amigo que os quiere' o 'Lemming') y que tiene algún que otro título de peso, como 'Solo las bestias'. En esta ocasión aborda una historia policial centrada en una agente de Asuntos Internos, y el título se refiere a un caso (no real, se apunta al principio) en el que resultó malherido un joven 'chaleco amarillo' durante los disturbios en París de hace unos años por la subida de precios.

La agente protagonista, que interpreta Léa Drucker, se encarga de investigar a los policías que supuestamente habían ejercido excesiva violencia (un pelotazo en plena cara) con el joven, y el argumento es el paso a paso para encontrar algunas pruebas que lo verifiquen. Está muy bien narrada y tienen importancia e interés en la trama tanto las declaraciones de los acusados como las imágenes recogidas en vídeo y otros testimonios. Entretiene y subraya una idea chunga de la solidaridad en el Cuerpo, de la conveniencia de los altos cargos, la desconfianza hacia los policías que investigan a otros policías y esas otras cosas que aparecen en pintadas y carteles contra ellos. No hay ningún 'madero' en el jurado, no habría que descartarla del todo.