Crítica de 'La bala' (**): La verdad desenterrada del fuego amigo

Carlos Iglesias es un cineasta con ímpetu que escribe, dirige y protagoniza unas películas que siempre llevan algunas ideas y mucho sentimiento en su interior, y en 'La bala' ni le faltan ni le sobran ambas cosas. En la suavidad de sus dramas, también ... aloja algún que otro disparo de comedia y su argumentario suele mirar con delicadeza al pasado desde la posguerra para acá. 'La bala' es una historia en dos tiempos, el presente de un sacerdote (él) con tics detectivescos y el pasado de una joven que se fue con la División Azul y murió en la Unión Soviética. Dos tiempos unidos por lazos familiares que el argumento trata de desanudar.

El guion tiene las virtudes de la sencillez, compone media docena de personajes transparentes y situaciones que permiten una tranquila intriga y un buen seguimiento. Y en su puesta en escena hay que alabar también la sencillez y la fluidez narrativa para que esas dos historias separadas en el tiempo se trencen de un modo gustoso para el espectador, sin darle las habituales tabarras, por decirlo de algún modo. No hay propósito ni pretensión de autoría, pero sí una ambición expositiva, descriptiva, explicativa en los varios conflictos familiares que plantea sobre la oscuridad del pasado y la oportunidad (o inoportunidad) de aclararlo en el presente.

Las interpretaciones gozan también de ese tono de sencillez general, la propia de Carlos Iglesias, que siempre es un poco como de casa, y también la de los notabilísimos actores de compañía, como Carlos Hipólito, Miguel Rellán, Silvia Marsó, Elisa Hipólito, Manuel Morón o Luisa Gavasa, y especialmente la joven Paula Iglesias, que es la que lleva 'guardada' la bala aclaratoria del título.