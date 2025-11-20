Suscríbete a
Crítica de 'La bala' (**): La verdad desenterrada del fuego amigo

Una historia en dos tiempos, el presente de un sacerdote (él) con tics detectivescos y el pasado de una joven que se fue con la División Azul y murió en la Unión Soviética

Fotograma de 'La bala'
Oti Rodríguez Marchante

Carlos Iglesias es un cineasta con ímpetu que escribe, dirige y protagoniza unas películas que siempre llevan algunas ideas y mucho sentimiento en su interior, y en 'La bala' ni le faltan ni le sobran ambas cosas. En la suavidad de sus dramas, también ... aloja algún que otro disparo de comedia y su argumentario suele mirar con delicadeza al pasado desde la posguerra para acá. 'La bala' es una historia en dos tiempos, el presente de un sacerdote (él) con tics detectivescos y el pasado de una joven que se fue con la División Azul y murió en la Unión Soviética. Dos tiempos unidos por lazos familiares que el argumento trata de desanudar.

Sobre el autor Oti Rodríguez Marchante

Crítico de cine en ABC

