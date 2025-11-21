Crítica de 'Alpha' (**): Un desagradable vivero de traumas y virus

Suscríbete a
Fotograma de la película 'Alpha'
La directora es Julia Ducournau, quien con su anterior película, 'Titane', ganó la Palma de Oro de Cannes. Con 'Alpha' aún no ha ganado ningún premio, a pesar de que es tanto o más desagradable visualmente y de que su argumento, lo que cuenta, ... choca del mismo modo contra la pared frontal de una cabeza que pretenda serenidad. Es cualquier cosa, menos una película para el sosiego y el juicio. No es fácil organizarse en su línea argumental, pues trata de Alpha, una chiquilla desnortada y con un tatuaje maligno, despreciada en su colegio y con una vida asquerosa entre enfermedades, drogadicciones, delirios y un extraño virus que convierte la carne en piedra.

Sobre el autor Oti Rodríguez Marchante

Crítico de cine en ABC

