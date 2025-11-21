Crítica de 'Alpha' (**): Un desagradable vivero de traumas y virus

La directora es Julia Ducournau, quien con su anterior película, 'Titane', ganó la Palma de Oro de Cannes. Con 'Alpha' aún no ha ganado ningún premio, a pesar de que es tanto o más desagradable visualmente y de que su argumento, lo que cuenta, ... choca del mismo modo contra la pared frontal de una cabeza que pretenda serenidad. Es cualquier cosa, menos una película para el sosiego y el juicio. No es fácil organizarse en su línea argumental, pues trata de Alpha, una chiquilla desnortada y con un tatuaje maligno, despreciada en su colegio y con una vida asquerosa entre enfermedades, drogadicciones, delirios y un extraño virus que convierte la carne en piedra.

Es evidente que Julia Ducournau no pretende agradar a nadie, sino remover al que se deje, y construye unos personajes tan desabridos y lejanos como el Polo Norte, la misma niña Alpha, su escuálido tío carcomido por 'el caballo', compañeras del colegio y habitantes de una ciudad moribunda y polvorienta…, uno no encuentra dónde mirar sin sentirse incómodo, denigrado, ni siquiera el personaje de la madre, más humana y que interpreta la cálida Golshifteh Farahani, consuela visual y espiritualmente de tanto aspaviento y paranoia. Y es difícil entender que una película no pretenda que dialogues, entiendas o te conmuevas con algún personaje, pero Ducournau lo consigue con la misma eficacia que ya lo hizo en sus anteriores películas.

En todo caso, hay que suponer que la directora (y también guionista) sí pretende, al menos, remover algún tipo de conciencia o señalar ciertos puntos criticables de la sociedad, la deshumanización, el contagio, la agresividad... pero, en tal caso, se vuelve tan pétreo su discurso como el cuerpo de los infestados y se pierde entre encallamientos y reiteraciones. Se podría acentuar el esfuerzo físico de Tahar Rahim (el reciente Aznavour) para interpretar al desvencijado tío y las desagradables escenas de cuerpos y mundo en descomposición.