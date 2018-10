Red Apple, UMO, los mejores conciertos del fin de semana Repasamos las propuestas más atractivas del circuito madrileño de música en vivo para los próximos días

Nacho Serrano

@Revista_HRB Actualizado: 26/10/2018 14:40h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El trío RED APPLE, formado por Darío Buñuel (guitarra y voz), Isabel Walsh (bajo) y Javier García (batería) presentará su nuevo disco «Thus Spoke Zarathustra» (2018), una ópera rock sobre la obra de F. Nietzsche que forma parte de la tesis doctoral de Darío Buñuel, cantante y guitarrista del grupo. Llevarán la ópera completa al directo en una fiesta de celebración como la que habría querido el propio Nietzsche. O no, quien sabe, pero lo cierto es que su esperado directo será todo un acontecimiento de rock, psicodelia y blues sobre nuestro escenario. Comprueba en primera persona la puesta en escena de la interesante banda con su disco de título difícil de escribir pero ameno de escuchar.

Viernes 26 en la sala Boite Live a partir de las 21:30 horas. Entradas.

UNKNOWN MORTAL ORCHESTRA estarán presentando en la sala Mon Live su nuevo disco «Multi-Love», en el que el frontman y multi-instrumentista Ruban Nielson reflexiona sobre las relaciones; aireadas, húmedos anhelos, pérdidas, la geometría del deseo que ocurre cuando tres personas se alinean. El álbum añade dimensiones a la ya caleidoscopica aproximación de la banda, con Nielson explorando una nueva apreciación de los sintetizadores. Las nuevas canciones canalizan con el espíritu de innovadores psicológicos sin ignorar los últimos 40 años de música, formando un conjunto cohesivo y fluido que refleja una creatividad inquieta. Escapadas cósmicas y ritmos disco hablan al desarrollar un nuevo vocabulario, mientras que la voz de Nielson alcanza nuevas alturas poderosas. «Sentó bien rebelarse contra la típica visión de lo que hoy en día es un artista, un curador», dice Nielson. «Es más sobre ser alguien que hace que las cosas ocurran de maneras concretas. Construir viejos sintetizadores y devolverlos a la vida, crear sonidos que no son como los de cualquier otro. Creo que eso es mucho más subversivo».

Viernes 26, Sala Mon Live a las 21:30 horas. Apertura de Puertas a las 21:00 horas. Entradas

ANITA KURUBA se subirá a las tablas del Café Berlín para presentar los cortes que componen su EP homónimo, con el que estrena una prometedora carrera en solitario tras la disolución de Canteca de Macao. Un total de cuatro canciones a las que acompañarán otras composiciones inéditas, producidas específicamente para el show, con las que sentir, disfrutar y saludar este nuevo comienzo.

Las buenas noticias no terminan ahí. Todos los asistentes recibirán en exclusiva una copia física del EP «Anita Kuruba», fabricado en edición limitada y reservado para aquellos que acudan al concierto, ya que no estará disponible en tiendas. Con este showcase, que forma parte de la programación del ciclo Madtown Days by Jim Beam, Anita quiere celebrar con su público la alegría de un reencuentro, con la música ejerciendo de única guía.

Viernes 26 en Café Berlín, 20.00 horas. Entradas

TEXXCOCO continúa este sábado 27 en El Sol la gira de presentación de «Disorder», el nuevo álbum de la banda canaria que ya ha cruzado el charco y ha llegado hasta México.

Sábado 27 en El Sol, 22.00 horas. Entradas

Swatch Cities Madrid es un proyecto nacido para apoyar y visibilizar el papel de los jóvenes creadores en la vida de las ciudades, que celebrará un concierto en el Ochoymedio este viernes 26 con Solo Astra, Ambre, Cintia Lund, Maldiva y MOW. Cinco bandas seleccionadas por Carlos Galán (director y fundador de Subterfuge Records), en su rol de comisario de música de Swatch Cities Madrid, han producido, de la mano de David Kano (productor y líder del grupo Cycle), un álbum inédito de diez canciones en exclusiva para este proyecto. Un trabajo único, editado en formato vinilo, en una edición limitada de 551 unidades.

Viernes 26 en el Ochoymedio, 20.00 horas. Entradas