DE RABIA Y MIEL

La vida secreta de los edificios

Eres todos esos edificios que se convirtieron en hogar antes de alcanzar la categoría de templos

Santi Gigliotti

Qué tienen ciertas piedras que levantan junto a ellas estructuras místicas paralelas, como si tras los muros se edificaran pasadizos arquitectónicos clandestinos que solo figuraban en los planos maestros de los ojos que habitaron los espacios. Qué mezcolanza de magia y fidelidad dio lugar ... al cemento que solidificó el sagrado material que compone la reminiscencia. Quién bendijo las manos del obrero que sudó entre bocatas la construcción de lo que albergaría mucho más que un ejército de esqueletos vestidos. Quién protegió el descanso de esos operarios que en un ayer bendito se ganaron su jornal sin saber que esculpían en su monotonía lo que habría de ser el soporte de muchos anhelos, de infinidad de sueños que traspasarían por mucho todas y cada una de las vueltas al sol que los vigilaba.

