DE RABIA Y MIEL

No sé

Es paradójico que solo nos movamos entre el blanco y el negro, que jamás contemplemos el gris. De ahí que vivamos en este ambiente tan plomizo

Santi Gigliotti

Hay quien dice que vivir es arder en preguntas, hacer skate en las rampas que dibujan las curvaturas de los signos de interrogación. Hay quien se protege con la ignorancia y quien se viste con la pretensión, quien sin saber pontifica y quien con conocimiento ... calla, pues la experiencia es el mejor antídoto del dogma. Es matemático, cuanto más tiempo le dedicas a la reflexión, cuanto más hablas y conoces otras perspectivas, cuanto más meditas, menos sólidas son las certezas, más se elevan los costes de producción de los planteamientos.

