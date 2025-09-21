Suscríbete a
ABC Premium

de rabia y miel

Laguito de los jipis

La tarde pasa entre confidencias y tonterías repetidas, se va como se va el sol convertido en una mancha de Betadine en el horizonte

Santi Gigliotti

Santi Gigliotti

Esta funcionalidad es sólo para registrados

ES lunes y en la Facultad no hay mucho que hacer aún. Los profesores se presentan, cuentan que han escrito libros que, casualmente, son imprescindibles para aprobar asignaturas. Están a 20 pavazos en la librería de abajo. Las niñas le dan vueltas al catálogo de ... Zara. Los chavales juegan de coscados al Clash Royale o se ponen los resúmenes de La Liga muteados. El primer año de uni es un simulacro de anarquía donde te das cuenta de que los días tienen más horas de las que creías, donde te enteras de que las obligaciones no son una celda, sino un compartimento con las puertas abiertas por el que entra y sale la libertad. Una libertad que se planta frente a ti y te pregunta qué le propones. Entonces la vida es un tipo test con varias respuestas correctas e incorrectas que nadie se va a molestar en corregir. Solo el tiempo, que también se presenta despeinado y te ofrece el puño para que se lo choques.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app