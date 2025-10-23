Suscríbete a
ABC Premium

DE RABIA Y MIEL

Donde caernos vivos

Te lo digo en serio, nos la están colando. Vamos de bravos, de punkis, de insurrectos y somos cachorritos serviles yendo a recoger la pelota

Santi Gigliotti

Santi Gigliotti

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Escucha, quillo, bro, meu, tete, chacho, te voy a decir una cosa: estamos amamonados. Sí, como lo oyes, y te lo voy a decir yo, que calzo tu misma edad, para que así no puedas venir con la excusa de que te está señalando un ... triste pollavieja o una charo resentida. No, no soy uno de esos boomers a los que culpas de todos tus males, soy otro hijo de la precariedad como tú, un hermanito de esa generación de los 2000´s que comprueba con rabia como hemos aceptado nuestra condena y nos hemos apalancado en la docilidad más recalcitrante. Una docilidad de malotes sin media guantá.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app