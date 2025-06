La moderna

La celebración de la IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de Naciones Unidas, en los titulares Cumbre de la ONU, que se celebra desde hoy y hasta el jueves en Sevilla, vuelve a situar a la ciudad ante una nueva oportunidad histórica ... y en el espejo de su esplendoroso pasado. Así lo recalcaba el alcalde en el excepcional bando municipal emitido el jueves y en el que, además, se pedía perdón a los vecinos por las molestias de movilidad que ocasionará el inaudito dispositivo de seguridad desplegado. Llama la atención que ahora los políticos se disculpen más por lo que hacen que por todo el trabajo que se queda en el cajón.Lamentan perturbar la rutina de un principios de julio para acoger una cita que reunirá a mandatarios del mundo entero, del mismo modo en que reiteran sus perdones por las perturbaciones que se van a derivar por el inicio de las obras de una línea de metro que llegará con décadas de retraso. Pero pocas veces vemos agachar la cabeza por no acometer algunos de los puntos claves del programa electoral o, peor, de no culminar aquellos que vendieron como grandes triunfos y adelantos y se desinflaron al poco. No debe ser el caso del llamado distrito aeroespacial presentado esta misma semana y en el que se levantarán, cuentan, 24.000 viviendas. Si en cada una de ellas se empadronara un sevillano, la capital andaluza salvaría por seis veces la diferencia que actualmente le saca Zaragoza como cuarta ciudad de España. Pero, sobre todo, ese crecimiento por el este haría de ésta, dicen, una urbe al estilo de una Europa que precisamente pasa por una crisis de definición. Una ciudad que abraza el concepto de moderno, que es un término que atrae porque lleva implícito la ausencia de comparación. Lo nuevo no se puede criticar porque es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Trae la esperanza mientras no se consuma la desilusión. El presente se vive, no se juzga. Hasta que pasa. Y de nuevo llegue el día en que Sevilla tenga que ponerse frente al cristal a rendir sus propias cuentas y entender que, como dice la canción, no vale la pena andar por andar, es mejor caminar para ir creciendo. Que la mayoría de las veces menos es más, que no se puede empezar la casa por el tejado porque siempre acechará el peligro de derrumbe. La Cumbre de la ONU será un éxito, no se duda. Pero después habrá que seguir trabajando en el metro, en el distrito aeroespacial, en limpiar las calles y poner toldos, en buscar alternativas al turismo desaforado, en combatir la pobreza y la delincuencia... En hacer una ciudad, si no moderna, al menos renovada.

