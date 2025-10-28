Todo comenzó con aquella perversa entrevista. Aquel 5 de noviembre de 2019 Pedro Sánchez acudió a 'Los desayunos de TVE' y lo hizo con la guardia baja. Posteriormente su entorno adujo que estaba cansado, pero lo cierto es que cuando Xabier Fortes le preguntó si ... el Gobierno podía garantizar que traería a Carles Puigdemont de vuelta a España tras su huida a Waterloo, el presidente dijo que «la Fiscalía está actuando». El entrevistador le rebatió afirmando que «la Fiscalía no depende del Gobierno». Y ahí fue cuando Sánchez formuló la pregunta que le perseguirá para siempre: «¿De quién depende la Fiscalía?». «Del Ministerio de Justicia», respondió esta vez el periodista. «Pues ya está», sentenció el líder del PSOE. En ese momento se abrió definitivamente la veda de la polarización, de la división social extrema que padecemos a día de hoy. Se descosieron todas las heridas cerradas décadas antes y que tanto había costado sanar. Si el mismísimo presidente del Gobierno abría la puerta a dudar nada más y nada menos que de la independencia de nuestro sistema de Justicia, de ahí para abajo ya valía absolutamente todo. Por banal que fuera el asunto, cualquier cosa era susceptible de ser politizada. Y por tanto, de dividir. Así hemos llegado -nos han llevado- a un punto en que no se puede hablar prácticamente de nada sin que subyaga de fondo la política. Mejor dicho, la ideología de cada cual.

Es obvio que a la izquierda española y a Vox esta estrategia de división les está funcionando. Y muy bien. Por eso la aplican a todo. Por sensible que sea el tema. O precisamente por eso. Cuanto más sensible sea, mejor. Populismo. El último y más evidente ejemplo es el de los cribados del cáncer de mama en Andalucía. Un grave error administrativo ha dado pie a una guerra política injustificable. El PSOE, y por supuesto Adelante y Por Andalucía, están tratando de asfixiar al Gobierno andaluz sin el más mínimo miramiento. Acusándolo de las mayores barbaridades imaginables. Prácticamente han dicho que Juanma Moreno prefiere una mujer muerta por cáncer de mama antes que perder las elecciones. Mezquindad pura. Lo que no han medido bien es que cuando acusan a la Junta de falsificar pruebas diagnósticas, a quien están poniendo en tela de juicio en realidad es a los médicos. A esos mismos a los que ellos aplaudían a las ocho de la tarde desde los balcones durante la pandemia. Están diciendo que los profesionales sanitarios andaluces aceptan órdenes políticas para manipular su trabajo. Son acusaciones de una ruindad tal que obligatoriamente al final se les volverán en contra. Los usuarios de la sanidad andaluza saben perfectamente que el sistema tiene fallos y carencias. Que hay mucho por mejorar. Pero jamás han puesto en tela de juicio el trabajo de los profesionales sanitarios. Puede haber negligencias, errores humanos, pero no injerencias políticas. Por ahí no se van a dejar dividir. Bastante confrontación social hay ya con la Justicia, con la economía, con el independentismo y tantos otros asuntos. Pero con la salud... con la salud no se juega

