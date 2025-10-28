Suscríbete a
Sin acritud

Con la salud no se juega

Cuando acusan a la Junta de manipular pruebas diagnósticas, a quien apuntan es a los médicos a los que aplaudían en la pandemia

Ignacio Moreno Bustamante

Ignacio Moreno Bustamante

Todo comenzó con aquella perversa entrevista. Aquel 5 de noviembre de 2019 Pedro Sánchez acudió a 'Los desayunos de TVE' y lo hizo con la guardia baja. Posteriormente su entorno adujo que estaba cansado, pero lo cierto es que cuando Xabier Fortes le preguntó si ... el Gobierno podía garantizar que traería a Carles Puigdemont de vuelta a España tras su huida a Waterloo, el presidente dijo que «la Fiscalía está actuando». El entrevistador le rebatió afirmando que «la Fiscalía no depende del Gobierno». Y ahí fue cuando Sánchez formuló la pregunta que le perseguirá para siempre: «¿De quién depende la Fiscalía?». «Del Ministerio de Justicia», respondió esta vez el periodista. «Pues ya está», sentenció el líder del PSOE. En ese momento se abrió definitivamente la veda de la polarización, de la división social extrema que padecemos a día de hoy. Se descosieron todas las heridas cerradas décadas antes y que tanto había costado sanar. Si el mismísimo presidente del Gobierno abría la puerta a dudar nada más y nada menos que de la independencia de nuestro sistema de Justicia, de ahí para abajo ya valía absolutamente todo. Por banal que fuera el asunto, cualquier cosa era susceptible de ser politizada. Y por tanto, de dividir. Así hemos llegado -nos han llevado- a un punto en que no se puede hablar prácticamente de nada sin que subyaga de fondo la política. Mejor dicho, la ideología de cada cual.

