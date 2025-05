UN día antes de ganar la cuarta Eurocopa, El 'New York Times' publicó la lista de los cien mejores libros del siglo XXI, tras una consulta donde participaron 503 personalidades entre poetas, novelistas, críticos y ensayistas de los Estados Unidos. Sin embargo, después de revisar ... los cien títulos reunidos en 'The 100 Best Books of the 21st Century', constaté perplejo que no había ni un solo escritor español en aquel selecto inventario, donde esperaba encontrar algún libro de Javier Marías o Javier Cercas. Ni siquiera por reciprocidad se fijan los gringos en la literatura española, teniendo en cuenta que los tres principales suplementos literarios españoles reseñan más novedades traducidas del inglés que libros publicados originalmente en español.

Hay que reconocer que en materia de lectura el NYT sí barre para casa, pues de 100 títulos apenas 14 provienen de traducciones de otras lenguas. A saber, 4 del español, 3 del italiano (todos de Elena Ferrante), 2 del francés (Annie Ernaux y Marjane Satrapi) y 1 del alemán (W. G. Sebald), ruso (Svetlana Alexievich), noruego (Jon Fosse), danés (Tove Ditlevsen) y coreano (Han-Kang). ¿Qué autores de lengua española fueron seleccionados por el NYT? La mexicana Fernanda Melchor con 'Temporada de huracanes' y los chilenos Benjamín Labatut con 'Un verdor terrible' y Roberto Bolaño con '2666' y 'Los detectives salvajes'. Ni uno más. Me ha extrañado la ausencia de 'La fiesta del chivo' de Mario Vargas Llosa, de 'Distancia de rescate' de la argentina Samanta Schweblin y de 'La forma de las ruinas' del colombiano Juan Gabriel Vásquez, aunque puestos a echar de menos, me llama la atención que entre los cien títulos del siglo XXI no haya ninguno de Haruki Murakami, Michel Houellebecq o Stieg Larsson, tan celebrados en los Estados Unidos.

Si nos ponemos a pensar, la lista del NYT casi no coincide con los gustos literarios de Europa y América Latina, pues autores norteamericanos estupendos como Richard Ford, Don de Lillo, Paul Auster o Joyce Carol Oates tampoco están entre los cien elegidos. Por otro lado, dos escritoras muy apreciadas en España como Lucia Berlin y Lydia Davies, figuran en el inventario del NYT en los puestos 79 y 88 respectivamente. Aunque lo que más me choca es la ausencia de obras del sudafricano J. M. Coetzee, genial escritor en lengua inglesa y Premio Nobel de Literatura.

¿Y cuáles son los 10 mejores libros del siglo XXI según NYT? 1) 'My Brilliant Friend' de Elena Ferrante; 2) 'The Warmth of Other Suns' de Isabel Wilkerson [sin traducción española]; 3) 'Wolf Hall' de Hilary Mantel; 4) 'The Know World' de Edward P. Jones; 5) 'The Corrections' de Jonathan Franzen; 6) '2666' de Roberto Bolaño; 7) 'The Underground Railroad' de Colson Whitehead; 8) 'Austerlitz' de W. G. Sebald; 9) 'Never Let me Go' de Kazuo Ishiguro y 10) 'Gilead' de Marilynne Robinson. Aquí tenemos autores en italiano, alemán y español, así como dos escritores británicos. Consuela que —al menos— la mitad no sea de los Estados Unidos.