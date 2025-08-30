Suscríbete a
LA ALBERCA

La quita de qué deuda

Montero lleva tiempo intentando soplar y sorber a la vez, pero la hemeroteca le persigue

JUAN FLORES
Alberto García Reyes

El agravio de este Gobierno a Andalucía es tan flagrante que no existe a estas alturas ninguna medida que alivie la desazón en las urnas. El encargo envenenado de Pedro Sánchez a María Jesús Montero está hundiendo al PSOE en la comunidad que otrora fue ... bastión de los triunfos del partido en las elecciones generales y paraíso de una hegemonía autonómica que en estos momentos suena a prehistoria. La vicepresidenta está lastrada por su pertenencia férrea al sanchismo y por su pasado en la Junta. La hemeroteca es para ella un eco que le devuelve constantemente sus palabras sobre la deuda histórica, la financiación, la falta de inversiones... Y también es un cajón lleno de documentos que demuestran que su gestión en la Sanidad fue la peor de la historia en la región. Montero tiene que inventarse una jugada maestra, que por el momento no atisbamos, para poner en riesgo la fortaleza de Juanma Moreno y del bloque de la derecha porque no sólo tiene que vencer al PP, del que está a años luz por ahora, sino a todo lo que tiene la izquierda enfrente. La candidata socialista necesita hechos muy claros desde su Gobierno de España con Andalucía para poder encabezar las papeletas con una mínima dignidad. Pero hasta la fecha ha tenido que soplar y sorber constantemente para mantenerse de pie en el alambre que le ha tendido el presidente. La oferta de la quita de la deuda es el caso más paradigmático.

Comentarios
0
