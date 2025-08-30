El agravio de este Gobierno a Andalucía es tan flagrante que no existe a estas alturas ninguna medida que alivie la desazón en las urnas. El encargo envenenado de Pedro Sánchez a María Jesús Montero está hundiendo al PSOE en la comunidad que otrora fue ... bastión de los triunfos del partido en las elecciones generales y paraíso de una hegemonía autonómica que en estos momentos suena a prehistoria. La vicepresidenta está lastrada por su pertenencia férrea al sanchismo y por su pasado en la Junta. La hemeroteca es para ella un eco que le devuelve constantemente sus palabras sobre la deuda histórica, la financiación, la falta de inversiones... Y también es un cajón lleno de documentos que demuestran que su gestión en la Sanidad fue la peor de la historia en la región. Montero tiene que inventarse una jugada maestra, que por el momento no atisbamos, para poner en riesgo la fortaleza de Juanma Moreno y del bloque de la derecha porque no sólo tiene que vencer al PP, del que está a años luz por ahora, sino a todo lo que tiene la izquierda enfrente. La candidata socialista necesita hechos muy claros desde su Gobierno de España con Andalucía para poder encabezar las papeletas con una mínima dignidad. Pero hasta la fecha ha tenido que soplar y sorber constantemente para mantenerse de pie en el alambre que le ha tendido el presidente. La oferta de la quita de la deuda es el caso más paradigmático.

Montero dijo mil veces que la amnistía no era constitucional hasta que los independentistas la exigieron a cambio de investir a Pedro Sánchez. También repitió hasta la saciedad que el modelo de financiación estaba caducado y que había que reformarlo para hacer justicia con las comunidades peor tratadas, Andalucía entre ellas. Sin embargo, ahora ha tenido que promover y diseñar un plan que privilegia a Cataluña frente a su propia tierra por orden de su jefe. Ella es la autora del cupo catalán, una aberración que solivianta el principio de solidaridad al que conmina la Carta Magna e incluso los preceptos políticos de su propio partido. Y también es la ministra de Hacienda que ha aceptado la quita de la deuda a las comunidades siguiendo a rajatabla las peticiones de ERC. Su única salida ante tal disparate es hacer un triple tirabuzón financiero que le permita decir que la comunidad que sale más beneficiada es Andalucía. Pero eso es mentira. Cuando se hace una condonación general de la deuda, el más beneficiado siempre es el que más debe y el más perjudicado es el que mejor ha hecho los deberes. Esto es una perogrullada. Los dirigentes catalanes fueron condenados por malversación, despilfarraron dinero público a espuertas para organizar su golpe y han generado una roncha en las arcas de la Generalitat que vamos a pagar el resto de los españoles. Sin embargo, Andalucía ha reducido su deuda hasta su mínimo histórico a pesar de no haber recuperado, por ejemplo, el dinero de los ERE. ¿De qué quita de la deuda habla entonces Montero? ¿De la suya o de la nuestra?

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión