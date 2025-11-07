La cosa más sensata que puede hacer un genio es sentarse y ver la vida pasar. Y ellos fueron los primeros de su especie, autores sin obra, como suelen ser los autores de obra inabarcable. Su vida fue su única obra porque sabían que ... los mejores versos son los que nacen en el momento adecuado, los que no llegan a ser escritos y se consumen mientras se producen. Así, lograban evaporarlos para no convertirlos en versos del montón, versos líquidos, de esos que mueren en el olvido, que es otra obra del recuerdo. Estaban tan sobrados de talento que no tenían miedo a que se les agotara porque sabían que, en cuanto quisieran, podrían crear algo mejor de lo que acababan de quemar. Sobre todo, si lo que quemaban tampoco respondía a un objetivo concreto. El arte es más puro cuanto más inútil. Y la vida, también.

Ellos eran sobre todo artistas y así se reconocían cuando se quitaban el disfraz de clase media con el que pasaban, en silencio, a nuestra vera; cuando se hablaban sin abrir los labios, cuando se miraban sin cerrar los ojos; el lenguaje de la no palabra, el homenaje que se produce cuando el entendimiento surge antes que la obra, cuando suenan palmas por lo que aún no ha sido dicho. Ellos, los toreros-poetas, los poetas-canallas, los que vivieron en la encrucijada entre el camino de vuelta de un tiempo y el punto de partida de otro; los que nunca supieron quiénes eran porque nunca supieron quiénes querían llegar a ser. Y, pese a lo que muchos piensan, no hay espacio ni tiempo entre la tensión de querer conocerse y el espanto de lograrlo. Por eso, los podías ver haciendo la luna, pintando música grande, llena de melancolía y romanticismo, creando belleza entre los posos de dolor, poniendo palabras propias en el labio ajeno. Siempre rotos, hondos y mágicos. Siempre puros y siempre personales.

Ellos, los que intercalaron éxitos rotundos con sonoros fracasos, más grandes cuanto más negra era la noche, más geniales cuanto más profunda era la incomprensión. Ellos brillaron con luz propia, una luz negra en la que quedaron atrapados, fingiendo su propio secuestro. El futuro será lo que quede cuando miremos atrás y ya no quede nada.

Ellos sintieron terror al pensar que cada vez que se celebraban podía ser la última. Hasta que la última llegó. Se ha ido Rafael y tenemos que reiniciar la experiencia y el recuerdo para acudir vírgenes al encuentro de una noche tras la cual no habrá nada. Ellos se necesitaban porque no encontraban nada igual. Los últimos tiempos han sido una sucesión de instantes que nos han llenado de sed, de momentos que nos colocaron de pie en el escenario del quebranto, entre el amor de quien sólo te entiende a ti y el desprecio de quien entiende todo menos lo tuyo. ¡Los únicos romances eternos son los que se acaban! Y ellos supieron vivir entre el arte y la condena, despidiéndose desde el primer día. Que reviente el planeta, que nadie borrará lo que hicisteis juntos, de luto negro y azabache, vosotros, los peores de la raza.