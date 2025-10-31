Total, que ahí estaba Clara Campoamor, presidiendo la sala con su media sonrisa, su cara de estupor y la vergüenza ajena de un país, el silencio de los muertos y la paz de los cementerios en vísperas de los Santos. Ahí estaba Campoamor, digo, escuchando cómo Sánchez hablaba de feminismo, de putas y de igualdad, de Koldos, de cerdos y de Cerdanes, ... mientras intentaba hacernos creer que colocar a 'lumis' en ministerios es un 'hábito'. No, presidente. Un hábito es morderse las uñas, cenar un yogur griego, bailar bajo la lluvia. Lo otro es tráfico de influencias, prevaricación, malversación y cohecho. Pero ahí estaba Clara Campoamor, como digo, silente, con su media melena y su media sonrisa, intentando levantar la voz para recordarnos que fue el PSOE quien se opuso al sufragio femenino en 1931, porque es sabido que las mujeres votan mal y se dejan convencer por los machos, fundamentalmente por los machos curas. Y en eso de no dar la voz al pueblo porque vota mal no han cambiado mucho, como vemos. Y en lo de instrumentalizar a la mujer según convenga, tampoco. Y Campoamor, con esa cara como de monja clarisa, un poco pasiega, un poco de Malasaña, mordiéndose la lengua en la sala que lleva su nombre y que no es de estación de trenes sino de penitencia, mirando cómo Sánchez nos hablaba de feminismo, de mujeres y de valores democráticos con sus gafas de azafata del 'Un, dos, tres'. Y doña Clara, en la página gigante de 'El Liberal', convirtiendo la plumilla negra en tinta roja, pero no roja-sangre sino roja-vergüenza, roja-rubor, roja-PSOE.

Ni para eso vale ya el PP, que podía haber comenzado con un paralelismo simbólico entre el nombre de la sala y de la presidencia honorífica para afear los escándalos antifeministas de cuatro puteros con el carné del puño y la rosa, precisamente delante de Campoamor, la feminista traicionada por el antifeminismo del PSOE. Pero el PP no se entera de mucho y a los tres minutos ya nos dimos cuenta de que Miranda de Larra no quería ganar sino solamente parecer lo suficientemente duro delante de los suyos; que no vale –o sea, que le auguramos un gran futuro–, que el error no tenía marcha atrás y que preguntar en España es igual que morir. Y, de paso, que a donde hay que llevar a Sánchez es a un tribunal y no a un sainete que jamás tuvo sentido. Y que, si aquello fue un circo es porque Sánchez fue el domador. Y Campoamor, invisible a la vista de todos, en un panel de tres por uno, mirando con lástima, como comprendiendo de golpe en qué se ha convertido el feminismo; que quienes hoy se lo apropian son los mismos que entonces lo rechazaban, con las mismas siglas y las mismas miserias. Campoamor intentaba hablar, pero estaba amordazada. Y si la democracia es sagrada y las Cortes son su templo, hoy habría que hacer un exorcismo para expulsar los malos espíritus, proceder a su inertización y esterilizar los micrófonos tras la desfachatez de no solo haber olvidado a Campoamor sino, sobre todo, de haberlo hecho en su presencia.

