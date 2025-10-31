Suscribete a
ABC Premium

la suerte contraria

Campoamor amordazada

A donde hay que llevar a Sánchez es a un tribunal y no a un sainete que jamás tuvo sentido

El 98 del 78

Plegarias atendidas

José F. Peláez

José F. Peláez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Total, que ahí estaba Clara Campoamor, presidiendo la sala con su media sonrisa, su cara de estupor y la vergüenza ajena de un país, el silencio de los muertos y la paz de los cementerios en vísperas de los Santos. Ahí estaba Campoamor, digo, escuchando cómo Sánchez hablaba de feminismo, de putas y de igualdad, de Koldos, de cerdos y de Cerdanes, ... mientras intentaba hacernos creer que colocar a 'lumis' en ministerios es un 'hábito'. No, presidente. Un hábito es morderse las uñas, cenar un yogur griego, bailar bajo la lluvia. Lo otro es tráfico de influencias, prevaricación, malversación y cohecho. Pero ahí estaba Clara Campoamor, como digo, silente, con su media melena y su media sonrisa, intentando levantar la voz para recordarnos que fue el PSOE quien se opuso al sufragio femenino en 1931, porque es sabido que las mujeres votan mal y se dejan convencer por los machos, fundamentalmente por los machos curas. Y en eso de no dar la voz al pueblo porque vota mal no han cambiado mucho, como vemos. Y en lo de instrumentalizar a la mujer según convenga, tampoco. Y Campoamor, con esa cara como de monja clarisa, un poco pasiega, un poco de Malasaña, mordiéndose la lengua en la sala que lleva su nombre y que no es de estación de trenes sino de penitencia, mirando cómo Sánchez nos hablaba de feminismo, de mujeres y de valores democráticos con sus gafas de azafata del 'Un, dos, tres'. Y doña Clara, en la página gigante de 'El Liberal', convirtiendo la plumilla negra en tinta roja, pero no roja-sangre sino roja-vergüenza, roja-rubor, roja-PSOE.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app