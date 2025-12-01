Viaje al pueblo sevillano de Paqui, la mujer de Santos Cerdán: «Robar se ha puesto de moda»

«Este es un pueblo muy tranquilo. Aquí hay poco que destaque y no estamos acostumbrados», resume una vecina de Los Corrales mientras se encoge de hombros al ser preguntada por la difusión del nombre del municipio, enclavado en plena Sierra Sur de Sevilla ... y de algo menos de 4.000 habitantes; al ser la localidad natal de Francisca Muñoz 'Paqui', esposa de Santos Cerdán y en la cresta de la ola de la investigación de la trama de presuntas comisiones ilegales en obras contratadas por el Ministerio de Transportes, a cuenta de sus «gastos desmedidos» con cargo a dicha trama.

Y ciertamente Los Corrales es un municipio que inspira calma. Un paseo por sus calles de fachadas encaladas y puertas cubiertas por cortinas arroja poco movimiento, mientras entre los vecinos hay quien prefiere guardar silencio sobre la figura de la esposa del ex secretario de Organización del PSOE o esquiva las preguntas con evasivas: «Estoy esperando a que llegue mi mujer», «aquí no sabemos nada», «yo no puedo», musitan algunos antes de darse la vuelta y marcharse.

Pero entre la comunidad local también hay quien desde el anonimato, ofrece algunas pinceladas de esta antigua vecina de la localidad, quien junto con su esposo, Santos Cerdán, habría gastado 33.574 euros con una tarjeta de crédito asociada a la constructora navarra Servinabar, participada al 45 por ciento por este último y que según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil habría sido usada presuntamente por la trama para generar comisiones por obras públicas contratadas por el Ministerio de Transportes.

La tesis de la UCO radica en que Servinabar recibía «el dos por ciento neto» de las adjudicaciones conseguidas con Acciona Construcción de las contrataciones del Ministerio, obteniendo casi dos millones de euros por el proyecto de sustitución de los tirantes del puente del Centenario y su ampliación con un carril más.

En este marco, no lo olvidemos, habría sido en 2021 cuando Antxón Alonso, propietario principal de Servinabar y socio del exnúmero tres del PSOE en esta constructora navarra, trasladaba a su mujer, Karmele Atutxa; los «gastos desmedidos» en los que habría estado incurriendo Paqui, con el aviso de que «la conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés», según palabras que la UCO achaca al citado empresario investigado en la causa. El empresario habría pedido así a la pareja frenar esos gastos ya que «no son nada discretos», según los investigadores.

Francisca Muñoz, que no trabajaba por una lesión en un pie que le permitió lograr una pensión, se trasladó a Madrid con su hija alrededor de 2019, cuando su marido asumió más poder en Ferraz. Sobre ese año, la familia se instaló en un ático del número 32 de la calle Hilarión Eslava de Madrid, que presuntamente habría pagado Servinabar.

De tales presuntas prácticas, los vecinos de Los Corrales sólo conocen «lo que sale en la tele y nada más», según coinciden algunos de los mismos, explicando que Paqui, la segunda de un total de cuatro hermanos, se marchó bastante joven a Navarra para trabajar en la campaña de recogida de espárragos y en una fábrica y allí habría conocido a Santos Cerdán, natural del municipio navarro de Milagro y que habría desarrollado su carrera profesional en empresas del sector agroalimentario antes de su salto a la política.

«Le conoció, se quedó allí y se casó con él», explican algunas voces de Los Corrales, precisando que en la localidad es frecuente acudir a otros territorios de España para participar en campañas agrícolas, especialmente a Navarra y La Rioja. De hecho, reconocen que no son pocos los vecinos de Los Corrales que han trabajado en Milagro, el municipio natal de Santos Cerdán, abundando los casos de quienes finalmente se han instalado definitivamente en sus tierras de acogida, como las citadas comunidades, Madrid o Baleares.

Desde que se afincase en Navarra, según cuentan, ella y su marido apenas visitan ocasionalmente Los Corrales «en verano para visitar a su madre», viuda y quien habría sufrido por cierto una reciente recaída en su estado de salud, que algunos atribuyen a «la irritación» propia de la situación que afronta su familia a cuenta de las presuntas prácticas de su hija mayor.

La UCO atribuye a Santos Cerdán y a su esposa hasta 49 cargos por valor de 7.470 euros en un restaurante muy próximo a su ático de Madrid, así como diferentes pagos en hoteles de Málaga, Tenerife o Sevilla y tickets en restaurantes en esas localidades y varias poblaciones de la provincia de Sevilla.

Además, pesa la situación de Antonio Muñoz Cano, hermano de Paqui y cuñado de Cerdán, quien estuvo contratado entre septiembre de 2019 y diciembre de 2022 por Servinabar como «peón especialista» en una actuación asociada al proyecto del puente del Centenario, como único empleado de la empresa en dicha obra. Su contratación habría sido formalizada cuando aún pesaba sobre él una condena de la Audiencia de Baleares por delitos de amenazas en el ámbito familiar, daños y amenazas leves sobre su esposa y el hermano de la misma, allá en 2016.

«Ella lo está viviendo muy mal», dicen algunas voces de Los Vecinos sobre la madre de Paqui y el «lío» en el que se habría metido junto con su hermano Antonio, detallando que tras enviudar esta mujer suele estar bastante «sola» porque sus cuatro hijos abandonaron el municipio para trabajar en otros lugares de España y tan sólo habría regresado uno de los mismos.

Alguna persona incluso asegura que la esposa de Cerdán habría recalado recientemente de nuevo en Los Corrales, aunque sólo unos días, precisamente para visitar a su madre como consecuencia del estado de salud de la misma. De él, de Santos Cerdán, tienen menos recuerdos porque habría visitado menos la localidad.

Y especialmente, entre los vecinos de Los Corrales que han accedido a hablar sobre el asunto pesa la unanimidad de que el conjunto de esta familia es «gente humilde y muy trabajadora», asegurando que la familia de Paqui ha deparado a «los mejores trabajadores del pueblo» y que en su mayoría son «personas estupendas».

«Su familia vive una vida normal. Son gente como nosotros y ellos no tienen nada que ver con todo eso», indican respecto a los familiares de Francisca Muñoz que residen en Los Corrales y la presunta trama en la que estarían involucradas esta persona y su hermano. «Es una familia de gente trabajadora de toda la vida», insisten no pocos vecinos del municipio, rememorando por ejemplo cómo la madre de Paqui se ganaba la vida en labores de limpieza doméstica y pintura y destacando también la figura de su padre, ya fallecido.

En ese mismo sentido, los vecinos anónimos consultados por este periódico han coincidido además en condenar rotundamente cualquier práctica de corrupción, provenga de quien provenga. «Quien haya hecho algo, quien haya robado, que lo pague, que caiga», aseveraba una vecina.

En el Hogar del Pensionista de la localidad, los parroquianos del establecimientos se pronunciaban de la misma manera, precisamente a la par que la televisión emitía una información relativa a la presunta trama de comisiones ilegales promovida por el exministro socialista de Transportes José Luis Ábalos, su ex asesor Koldo García y Santos Cerdán. «Que devuelvan lo que han robado», clamaba un veterano vecino de Los Corrales, mientras otro criticaba que «robar se haya puesto de moda».

Otro factor denominador común entre las voces de la localidad es la idea de que los vecinos están «hartos» de que se asocie el nombre de este municipio con la mencionada trama de presunta corrupción. «Yo es que no quiero ya ni ver la tele», se queja un pensionista, avisando de lo que le «queda» a la ciudadanía local por sufrir como consecuencia de este asunto, fruto del papel de Francisca Muñoz.

Y es que como defienden no pocos de los vecinos que desde el anonimato se han animado a comentar la situación, Los Corrales es un municipio «muy tranquilo», que «vive del campo y alguna industria» y donde toda la ciudadanía se conoce entre sí. «Somos 4.000 vecinos y cada cual va a lo suyo», aseguran, con el deseo de que la localidad recupere la plena normalidad.