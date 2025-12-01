Suscríbete a
Cabezuelo gana las elecciones de la Macarena

Viaje al pueblo sevillano de Paqui, la mujer de Santos Cerdán: «Robar se ha puesto de moda»

Vecinos de Los Corrales aseguran que el grueso de la familia política del ex secretario de Organización del PSOE es gente «trabajadora» sin «nada que ver» con los hechos y reclaman que «quien haya hecho algo, que lo pague»

El cuñado de Cerdán, colocado en la mordida del puente del Centenario, amenazaba a su mujer: «Id con cuidado porque os puedo hacer mucho daño»

El socio de Cerdán se quejó de los abultados gastos de su mujer: «A la Paqui le conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés»

Una calle de Los Corrales, el pueblo sevillano de la familia política de Santos Cerdán
Fernando Barroso Vargas

«Este es un pueblo muy tranquilo. Aquí hay poco que destaque y no estamos acostumbrados», resume una vecina de Los Corrales mientras se encoge de hombros al ser preguntada por la difusión del nombre del municipio, enclavado en plena Sierra Sur de Sevilla ... y de algo menos de 4.000 habitantes; al ser la localidad natal de Francisca Muñoz 'Paqui', esposa de Santos Cerdán y en la cresta de la ola de la investigación de la trama de presuntas comisiones ilegales en obras contratadas por el Ministerio de Transportes, a cuenta de sus «gastos desmedidos» con cargo a dicha trama.

