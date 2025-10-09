Suscribete a
El suicidio energético de Almaraz

De no haber otra renovación, a esa central le quedan quince días

Escupir sobre la lápida de Lambán

No saben ni lo que firman

Una orden del Ministerio de Transición Ecológica del año 2020 autorizaba la renovación de la explotación de la central nuclear de Almaraz hasta noviembre de 2027. De no haber otra renovación, a esa central le quedan quince días de vida. Quince días. En ese ... plazo de tiempo deben entrar los operararios a desmontar las instalaciones, cosa no sencilla y que tiene difícil reversión. ¿Qué consecuencias tendrá esa decisión? Pregúntenle a los lugareños por la repercusión social de la pérdida de miles de empleos directos e indirectos. Y pregunten a los expertos por la repercusión energética: además de incrementar el riesgo de apagones y de aumentar la dependencia del gas, nadie duda que el precio de la luz se dispararía un 30 por ciento como mínimo. Se dispararía no, se disparará, porque el cerril acuerdo de gobierno entre el PSOE y Sumar contempla el cierre planificado de nucleares entre el 2027 y el 2035 y aunque hay facciones dentro del socialismo becerro que nos gobierna que preferirían disponer la renovación –Carlos Cuerpo por ejemplo–, los Yolandos de la ecuación no piensan transigir. La ministra –o lo que sea– que heredó el negociado de la muy sectaria Teresa Ribera, ni está ni se la espera y ni siquiera se pone al teléfono (Ribera, por cierto, tan antinuclear cuando era miembro del Gobierno español, ya es nuclear en Europa).

