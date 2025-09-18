Suscribete a
el burladero

No saben ni lo que firman

El ciudadano tiene derecho a levantar serenamente el dedo medio de la mano y plantarlo muy tieso ante las fauces del legislador

El fiasco de la reducción de jornada

La Vuelta sí, pero de los israelíes

Carlos Herrera

No lo saben. Nunca lo saben. Firman a bulto lo que sea, lo que les diga el extorsionador de Waterloo. Luego sale Patxi López a decir naderías, a crear mas confusión, y todos nos quedamos sin saber qué es exactamente lo que han pactado. ... Aquí funciona el «lo que pida Puigdemont»: pide lo imposible, se le dice que sí, luego el papel llega a alguien con dos dedos de frente, lo lee sorprendido, advierte de los peligros y en ese momento comienza la recogida de cable. Tal parece que haya sido la secuencia del disparate que, si no se aborta debidamente, obligará a empresas de cualquier punto de España a manejar el catalán para contestar a alguien que se dirija a ellos en esa lengua. Una tomadura de pelo. No sólo pretenden que el Estado no tenga presencia en Cataluña, sino que pretenden –los independentistas– mandar en el resto de España: vamos a eliminar el castellano en Cataluña y vamos a imponer el catalán a estos garrulos de españoles. Ausencia absoluta de sentido común y de sentido del ridículo.

