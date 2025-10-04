Clamor en Extremadura para mantener viva la central nuclear de Almaraz: 80 instituciones y asociaciones se unen para defender su futuro

Extremadura y, especialmente, el norte de Cáceres siguen dando pasos en su particular cruzada para salvar la central nuclear de Almaraz, que ha sido durante décadas garante de prosperidad y riqueza en la comarca del Campo Arañuelo, soportando actualmente más de 4.000 empleos en una región demandante de industria y gran sufridora de los efectos de la despoblación. Este sábado, centenares de personas se congregaron en Navalmoral de la Mata para sellar un acuerdo entre más de 80 entidades, entre instituciones, empresas y asociaciones, que constituyen la recién nacida `Alianza por Almaraz´.

El objetivo de los firmantes es claro: revertir el cierre de la CNA, previsto para 2027 y 2028, y ampliar su vida útil lo máximo que sea posible. El manifiesto recoge una idea muy firme, más allá de «cualquier partidismo y de guerras políticas», que es la continuidad de Almaraz. Esgrimen varios argumentos que, entienden, son de suficiente peso. El primero es que Extremadura tenga futuro y supere la «parálisis económica»: «A pesar de que nuestra tierra ha sido históricamente víctima de dinámicas sociales, económicas y políticas que han priorizado a otras regiones, los extremeños tenemos la ambición, el talento y la capacidad de trabajo necesarios para progresar».

El segundo argumento es que «Extremadura necesita más industria y no la habrá sin Almaraz». Entienden los firmantes que, para «captar inversiones», es prioritario no prescindir de la central nuclear: «Necesita un mix energético diversificado y potente, en el que la nuclear ha de tener su espacio», reza el texto. El tercero tiene que ver con la despoblación. Creen que, además de tirar por la borda 4.000 empleos, «condenaría a nuevas generaciones de extremeños a emigrar para buscar oportunidades». El cuarto y el quinto subrayan, por un lado, que Almaraz es «clave para la soberanía energética» y, por el otro, que funciona bajo las bases de la «seguridad y la eficiencia».

Alianza por Almaraz Imágenes del acto celebrado este sábado en Navalmoral de la Mata JUNTA DE EXTREMADURA

Por todo ello, reclaman que se escuche «a los que más conocen qué supone Almaraz»: «Campo Arañuelo, la provincia de Cáceres y toda Extremadura está pidiendo la continuidad de la central, no hay ningún motivo para ceñirse, contra viento y marea, a una decisión que se tomó en 2019, en un contexto muy distinto del actual». En el manifiesto se habla directamente del Gobierno, del que, dicen, no entender su «silencio»: «Le pedimos que se siente a negociar con las propietarias y que, junto a la Junta de Extremadura, actúe con responsabilidad».

El PSOE, presente, pero sin Gallardo

El alcalde de Belvís de Monroy y presidente de la plataforma `Sí a Almaraz Sí al Futuro´, Fernando Sánchez, ha considerado «injusto» que se «ahogue fiscalmente a la central», mientras «se destinan grandes subvenciones a otras industrias». Cree que cerrar Almaraz supondría «más dependencia energética, menos actividad económica y despoblación» y, por ello, pide a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, que tome las riendas y frente el desmantelamiento.

Lo de este sábado ha sido «una cita histórica y llena de dignidad» para la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que cree que es hora de «dar la cara ante la injusticia»: «Hemos convertido Almaraz en un símbolo de lucha conjunta y de amor por lo que somos. Un símbolo de todos, que representa lo que debemos preservar: empleo de calidad, formación, innovación e identidad». La líder popular subrayaba, al tomar la palabra, que esta lucha está «por encima de los colores y las siglas» y que busca «exigir respeto a una forma de vida».

También ha estado presente, en forma de vídeo, el presidente de la Diputación de Cáceres, y peso pesado del PSOE regional, Miguel Ángel Morales. También otros miembros del PSOE de Extremadura, pero no su secretario general, Miguel Ángel Gallardo, que no ha asistido al acto.