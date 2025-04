Cargos inquietos y un debate que se vuelve creciente en el Partido Popular una vez asumido que no habrá elecciones hasta 2027: falta fiereza y capacidad de generar ilusión. Ambas cosas se detectan como 'bajas' y anticipan cambios entre el congreso de los populares ... europeos en Valencia a final de abril y probablemente el próximo verano: «No creo que haya nadie que diga que no se necesitan algunos cambios, que no hace falta ganar fortaleza... No podemos seguir esperando a que el Gobierno nos caiga en las manos», comenta a puerta cerrada un destacado político popular.

El pistoletazo de salida a esos movimientos se ha escuchado esta semana en Bruselas. Tanto Dolors Monserrat como Esteban González Pons querían hacerse con la Secretaría General del Partido Popular Europeo, pero la agraciada ha sido la exministra. Según ha trasladado Alberto Núñez Feijóo la decisión fue de Manfred Weber, que saldrá reelegido como presidente de la formación a nivel europeo en el congreso de Valencia. La exministra une este trofeo al de haber repetido como cabeza de la lista europea en las últimas elecciones. No obstante, hay quien advierte que su tarea no será sencilla. «El puesto de secretario general con un presidente como Weber, que ya ha aprendido a serlo, puede dar menos juego del que parece, suscitar envidias, y da poco margen para hacer un equipo. En la delegación, Dolors elegía a los funcionarios y controlaba a la asesoría». También hay quien opina lo contrario: «Va a ser un contrapeso muy importante y tiene tarea. Thanasis Bakolas (el actual secretario general griego) ha sido un desastre. Weber lo quería quitar desde hace tiempo». Feijóo ha querido que el nuevo destino de Montserrat implique un cierto cambio de cromos con Pons. Ella asume las funciones que él tenía en el partido a nivel europeo, y él las de ella en el Parlamento comunitario. Decir que no hay buena relación entre ambos es un eufemismo, de manera que los partidarios del valenciano en la delegación española dicen que se le devuelve una responsabilidad que «nunca» debió perder, y los de Montserrat destacan que releva al valenciano para ser la influencia del PP a nivel internacional. Ambos seguirán con asiento en el comité de dirección nacional con asistencia a los maitines de los lunes e interlocución directa con Núñez Feijóo. Como responsable de la delegación española, Pons, amigo personal del líder popular, será el portavoz en el Parlamento Europeo y fijará el voto de los 22 eurodiputados populares. Y es este cambio el que puede originar otros por el debate interno que existe desde hace tiempo sobre si tiene sentido que alguien que trabaja fundamentalmente en Bruselas tenga un cargo orgánico en España. En el caso de Pons, una vicesecretaría tan importante como la Institucional, que incluye justicia, defensa y política constitucional. «Si coge los mandos de la delegación española ya tiene bastante. Es suficiente labor porque es una tarea muy importante. Cada uno debe concentrarse en lo que debe concentrarse», resume un importante cargo del PP.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión