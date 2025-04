El plan de árabe en los colegios, a debate: el PP le pide a Educación que no lo gestione Marruecos

La polémica sobre el Plan de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí saltó a las redes sociales cuando la diputada de Más Madrid dijo en la Asamblea de la comunidad que «el árabe es una lengua de España» y que «ni Isabel la Católica consiguió borrarla ... ».

Madrid es una de las doce comunidades en las que se imparte desde hace más de una década un programa coordinado por personal de la Embajada de Marruecos en España y el Ministerio de Educación y gestionado por las comunidades autónomas. Pero es uno de los puntos del plan, el que se refiere a los docentes, el que ha generado mayor debate: el programa es impartido por profesorado funcionario marroquí. Y, por tanto, escogido por Rabat.

El programa tiene por objetivo, según el departamento de Pilar Alegría, «enseñar la lengua árabe y la cultura marroquí al alumnado marroquí y no marroquí escolarizado en centros españoles de educación Primaria y Secundaria», así como, entre otras cuestiones «proporcionar al alumnado marroquí una formación que le permita salvaguardar su identidad y vivir su cultura respetando la del país de acogida».

Hizo saltar la libre Vox cuanto, a través de una proposición no de ley (PNL), reclamaba al Gobierno su eliminación asegurando que «la lengua árabe no es neutra, como no lo es ninguna lengua» y que «transporta una visión del mundo, unos códigos culturales o unos referentes ajenos a los españoles».

El Partido Popular no fue tan lejos y no se posicionó a favor de acabar con el programa, pero sí hizo dos grandes matizaciones: solicita que los profesores que impartan las clases correspondientes a este programa sean dependientes de la administración competente de la Consejería de Educación y no de Marruecos. En la enmienda a la PNL de Vox, se señalaba que en el caso de que no se aceptaran estas modificaciones se instase a la comunidad a abandonarlo. «Mezclan inmigración y educación de una forma torticera, aleatoria, sin anteponer los criterios educativos que deben primar. No obstante, compartimos con ustedes (Vox) la preocupación por un programa del Ministerio de Educación que, a todas luces, tiene deficiencias y que urge corregir», argumentó la diputada del PP en la Asamblea Mirina Cortés.

Por último, los populares también le piden al Ministerio de Educación que no haya opción de impartir el Plan de Lengua Árabe y Cultura Marroquí dentro del horario lectivo.