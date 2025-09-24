Suscribete a
Zelenski, en la ONU: «Solo nosotros podemos garantizar la seguridad con nuestras propias armas»

Santiago Muñoz Machado: «Nos gustaría que el Gobierno hiciera una política general de la lengua»

El director de la RAE apostará en el Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) de Arequipa por el lenguaje claro: «Es una obligación de los poderes públicos y un derecho de los ciudadanos»

Arequipa se prepara para el X Congreso Internacional de la Lengua Española

Santiago Muñoz Machado, en la entrada del edificio de la RAE
Santiago Muñoz Machado, en la entrada del edificio de la RAE MATÍAS NIETO
Jesús García Calero

Jesús García Calero

Fue un invento que Mario Vargas Llosa se sacó de la manga en la ciudad argentina de Córdoba, cuando se clausuraba allí el anterior Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE): anunció que el siguiente sería en Arequipa. Nadie lo había planeado aún, ... pero aquel deseo, en palabras del director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, «lo tomamos como una orden y hemos obedecido a Mario», el gran novelista y académico al que todavía echan mucho de menos en los plenos de cada jueves. El tiempo ha pasado, Mario falleció el pasado abril y este octubre arrancará en Arequipa el nuevo CILE, precisamente, con un homenaje al Nobel. Lo presidirán el Rey y la presidenta de Perú e intervendrán varios escritores. «Lo haremos con toda la emoción posible»», afirma Muñoz Machado.

