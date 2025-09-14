Estos son los únicos vehículos que ni la Guardia Civil ni la Policía Nacional pueden registrar en un control de tráfico

Encontrarse un control de la Guardia Civil o de la Policía Nacional puede ser motivo de nervios para muchos aunque no estén cometiendo ninguna infracción ni tenga algo por lo que preocuparse realmente.

La Benemérita suele realizarlos a diario en diferentes vías españolas con la finalidad de evitar la comisión de delitos en lo posible y detener a los delincuentes, por lo que la colaboración ciudadana también es fundamental.

Lo ideal es que si alguno de estos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dan la orden de detenerse, se cumpla. Los agentes notificarán el motivo y revisarán que todo esté en orden, de ser así, el conductor podrá seguir su rumbo.

Los vehículos exentos de registros en controles de tráfico

Durante un control y, según la Ley Orgánica 4/ 2015, de 30 de marzo, los agentes de la autoridad podrán «practicar las comprobaciones en las personas, bienes y vehículos que sean necesarias para impedir que en las vías, lugares y establecimientos públicos se porten o utilicen ilegalmente armas, explosivos, sustancias peligrosas u otros objetos, instrumentos o medios que generen un riesgo potencialmente grave para las personas».

Por lo que, en estos casos, destaca la ley, los ciudadanos deben colaborar y evitar obstaculizar la labor de los funcionarios. Sin embargo, hay excepciones para algunos vehículos.

Se trata de los que hacen la función de una vivienda, tales como las autocaravanas, campers y roulottes, a los cuales no se puede acceder sin la autorización del dueño o con una orden judicial.

La única manera es que los agentes consideren que dentro del vehículo de este tipo se pueda estar cometiendo algún tipo de delito ya que en ese caso sí que podrían acceder al mismo y retener a los ocupantes de este.