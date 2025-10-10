Suscribete a
ABC Premium

Ford nombra a Jim Baumbick Presidente de Ford Europa

Baumbick ha ocupado una variedad de roles en Ford, incluyendo el de director global de desarrollo de productos

Jim Baumbick, presidente de Ford Europa
Jim Baumbick, presidente de Ford Europa P.F.

Canal Motor

Madrid

Jim Baumbick ha sido nombrado presidente de Ford Europa, con efecto a partir del 1 de noviembre.

En este cargo, Baumbick, quien más recientemente ha trabajado como vicepresidente de Desarrollo Avanzado de Productos, Cycle Plan y Programas, dirigirá la dirección estratégica de la unidad de ... negocio europea de la compañía para impulsar una mayor alineación con los socios clave en la región, desarrollar productos relevantes para los clientes europeos y lograr una ejecución más rápida y eficiente.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app