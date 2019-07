La Dirección General de Tráfico (DGT) espera noventa millones de desplazamientos este verano. Con tal volumen, el riesgo de accidente es elevado, más aún si los conductores se dejan llevar por lo que la Guardia Civil ha rebautizado como efecto «Vieja del visillo».

«Puedes convertir un accidente en dos, tres o en muchos más», asegura la Benemérita en su perfil de Twitter. «Si ves un accidente en carretera y ya está la Guardia Civil de Tráfico, y los equipos sanitarios, no frenes para #visillear.

«En ocasiones retirar la vista de la conducción y dirigirla para ver un accidente es una situación muy habitual que puede generar en otro accidente», explica la DGT que, además, advierte del perjuicio que se ocasiona a los profesionales sanitarios en ambulancias para el transporte de las posibles víctimas.

Recientemente, un vídeo se hizo viral en Alemania al mostrar cómo un policía intenta luchar contra los vouyeaurs o mirones que se dedican a hacer fotos de un accidente mortal ocurrido en una carretera germana.

El agente de la Policía Stefan Pfeiffer se convirtió en un héroe para muchos por su dedicación y fortaleza para confrontar a los más curiosos. «¿Quieres ver el cadáver?» espeta a una de las personas a las que «caza» disparando sus cámaras y haciendo fotos del accidente, en el que murió un conductor húngaro. Las imágenes se han viralizado y cuentan con cientos de miles de visitas en todo el mundo.

'Do you want to see dead people? Come with me.'



