La demanda para desinfectar coches crece un 400% y ya se dan citas para julio

Qué es y cómo actúa el ozono

Existen numerosos desinfectantes válidos para aplicar en el interior y exterior de un coche, tal y como vemos en el vídeo. Pero uno de los más solicitados por ser considerado de los más eficaces es el que utiliza ozono. Una de las características del ozono (O3) es su gran eficacia como biocida, debido a su poder oxidante, que permite su uso como desodorante para eliminar contaminaciones químicas, tanto en agua como en aire. Es además un desinfectante que no deja residuos, ya que el O3 en agua destilada se descompone rápidamente generando radicales -OH , sin dejar subproductos tóxicos. Esos grupos hidroxilos (-OH o alcohol) son los que matan a virus y bacterias.

Su poder desinfectante y su efectividad frente al coronavirus se debe a su propia estructura química . Al compartir los electrones entre tres átomos en lugar de entre dos, la molécula resultante es muy inestable, y tiende a captar electrones de cualquier compuesto próximo para recuperar su estabilidad; es decir, es un oxidante muy fuerte . Al captar electrones de otras moléculas, oxidándolas, las desestabiliza hasta el punto de destruirlas.

Generalmente no es dañino para mamíferos a bajas concentraciones , pero es letal para los microorganismos. Pero a concentraciones más elevadas y si no se maneja con precaución puede resultar peligroso. El límite recomendado de exposición es de 0,1 partes por millón (ppm), o 0,2 miligramos por metro cúbico, calculado como una concentración ponderada de ocho horas, y a corto plazo de 0,3 ppm (0,6 mg. por metro cúbico), como una concentración ponderada de quince minutos.

Según detallan desde Infotaller.tv el compresor toma oxígeno del ambiente y lo inyecta dentro de la lámpara generadora de ozono, por medio de una descarga eléctrica se rompen los enlaces de la molécula para dejar dos átomos de oxígeno libres que buscan asociarse. A continuación, se une a una molécula de oxígeno que no ha sido dividida formando ozono. Este sale por la manguera y viaja hasta la piedra difusora que lo difundirá dentro de la jarra con agua por medio de burbujeo.

El ozono desinfecta de la misma forma que el cloro, se adhiere a las bacterias y las oxida desde la pared celular hasta el núcleo destruyéndolas por completo , solo que no deja residuos tóxicos y es 3.000 veces más eficiente.