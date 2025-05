Cuatro cosas que deben estar en tu coche en el verano del coronavirus

Mascarillas

Esta es una novedad que se incorpora a la lista de cosas imprescindibles con la «nueva normalidad». El uso de mascarilla no es obligatorio dentro del vehículo si se viaja con personas que conviven en el mismo domicilio. Sin embargo, si hay ocupantes que no residen juntos, su uso sí es obligatorio. No cumplir este precepto expone al conductor a multas de más de 100 euros.

Además, hay que recordar que la mascarilla sí es obligatoria, por ejemplo, para parar en una gasolinera, pagar un peaje o realizar cualquier otra compra.

También hay que tener en cuenta el destino elegido, ya que en la actualidad, en casi todas las comunidades autónomas es obligatorio el uso de mascarilla en todos los espacios.