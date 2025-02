Cuántas personas pueden ir en el coche en la fase 1 de la desescalada

Semana a semana las diferentes fases de la desescalada se van modificando, y con ello cambian las posibilidades de movilidad y desplazamiento en coche, por lo que coonviene recordar cuáles son las posibilidades de viajar con pasajeros en el coche, así como las zonas geográficas afectadas.

Para ello puedes consultar con nuestro mapa interactivo, que se actualiza según las modificacipones que se introducen tras la entrada en vigor del estado de alarma.

[ PINCHA AQUÍ PARA ACCEDER AL MAPA INTERACTIVO]

Fase 1

En las zonas que han entrado en la fase 1 pueden viajar en vehículos particulares de hasta nueve plazas (incluido el conductor), tantas personas como plazas tenga el vehículo , siempre y cuando todas ellas residan en el mismo domicilio. Además, en este caso el uso de mascarilla no es necesario.

Si las personas que tienen intención de viajar no viven en el mismo domicilio, podrán desplazarse en vehículos de hasta nueve plazas dos viajeros por cada fila de asientos, utilizando mascarilla y respetando la máxima distancia posible (en diagonal).

En los vehículos que cuentan únicamente con una fila de asientos pueden desplazarse como máximo dos personas llevando mascarilla y con la máxima distancia posible entre ellos.

Si sigues en Fase 0

Algunas zonas geográficas o ciudades permanecen por el momento en la fasde cero, por lo que las restricciones a la hora de desplazarse en coche son mayores.

Pueden ir en el coche dos personas que convivan bajo el mismo techo en la misma fila, y en caso de no convivientes, uno por fila, cruzados, y con el uso de mascarilla obligatorio.

Concretamente, según la orden de Sanidad del 3 de mayo (SND/386/2020) , podrá usar el coche particular con un conductor y una persona no conviviente en la parte de atrás. No se aplica la distancia si residen en el mismo domicilio. Sin embargo, otra orden del BOE referida a Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (TMA/384/2020 del 3 de mayo) indica que «En los transportes privados particulares y privados complementarios de personas en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, podrán desplazarse dos personas en cada fila de asientos, siempre que utilicen mascarillas respeten la máxima distancia entre los ocupantes».

Fases 2 y 3

Para las siguientes fases se contamplan de nuevo más posibilidades de viajar en coche, tanto con pasajeros como sin ellos.

Así, en la fase 2 estará permitido el encuentro con grupos más amplios y los desplazamientos a segundas residencias, cuya entrada en vigor dependerá de la evolución epidemiológica de cada zona. Y también podrán abrir los centros comerciales, restaurantes, exposiciones, cines y teatros (recordamos siempre con aforo limitado). En este caso, los desplazamientos a estas actividades están permitidos, moverse fuera de la provincia seguirá prohibido, y las novedades a la hora de coger el coche son: podrás ir a una segunda residencia (solo si está dentro de dicha provincia. Por ejemplo, una persona que reside en Madrid todavía no podrá viajar a su apartamento de Alicante), e incluso a realizar actividades de caza y pesca deportiva. También podrás coger el coche para visitar a familiares (salvo que sean de riesgo), ir o llevar a los más pequeños a centros formativos o de educación, por ejemplo.

Finalmente, e n la fase 3, prevista como muy pronto para el próximo 8 de junio , se permitirán conciertos al aire libre, se abrirán gimnasios, discotecas y bares nocturnos. Incluso se podrá ir a la playa manteniendo medidas de seguridad y se aumentará el aforo en tiendas y restaurantes. Por ello, ya se podría coger el coche para ir a las playas, a visitar a esos familiares de riesgo (todavía en estudio), acudir a conciertos o actos deportivos.