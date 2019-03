Qué coche comprar: seis propietarios cuentan su experiencia con diésel, gasolina, híbrido, gas y eléctrico

Gasolina o diésel: cuestión de números

Las que hasta ahora eran las tecnologías dominantes -etiqueta medioambiental C- afrontan nueva competencia, pero aún ofrecen atractivos, especialmente a quién no suela entrar al centro de las grandes capitales, recorra muchos kilómetros al mes o no quiera ver dispararse el coste de adquirir un vehículo.

GASOLINA. Son propulsores relativamente asequibles y cada vez más eficientes. Además son de manejo suave y progresivo, y muy divertidos, más según se incrementa su potencia.

Diego Moreno - Opel Grandland X: «He sacrificado el consumo por la seguridad»

Diego tiene su Opel desde septiembre. «Buscaba un coche grande, y al comparar precios me decidí por este porque me daban una buena oferta». Aunque con este modelo ha notado que los consumos son superiores al viejo diésel con 16 años que utilizaba «al final me compensa porque con este, que es de gasolina, he ganado en seguridad, prestaciones, y puedo entrar con él hasta mi casa en Madrid»

DIÉSEL. No vive sus horas más populares, pero sigue imbatible para quién recorra más de 20.000 kilómetros al año, por su mayor eficiencia y, por ahora, menor coste por litro. Además, el mayor par de estos propulsores permite extraer mejor desempeño a los motores, para afrontar terrenos rotos o arrastrar pesos. Una ventaja más es la caída del precio de compra en los últimos meses.

Eduardo de Rivas - BMW 118d: «La gente tiene miedo y ahora hay buenas ofertas para diésel. Es una buena idea si no piensas en un coche para muchos años»

Eduardo adquirió su BMW en el mes de noviembre. «Yo tenía un diésel con algunos años y viendo como se estaban poniendo las cosas decidí intentar renovarlo ante el miedo de que un día no pudiese entrar en Madrid. Tenía dos opciones: cambiarlo ya o esperar, arriesgándome a que, si esperaba, quizás cuando tuviera la obligación de renovarlo no hubiera podido, así que decidí comprarlo. Miré opciones entre gasolina y diésel y, como ahora la gente tiene miedo, hay buenas ofertas en diésel. Como mi idea era la de comprar un coche para no muchos años, opté por el diésel».