Range Rover Sport SV Carbon: La fibra de carbono redefine el lujo deportivo

JLR ha desvelado el Range Rover Sport SV Carbon, la nueva incorporación a su gama de lujo que combina un rendimiento dinámico con una estética sofisticada y el uso extensivo de la fibra de carbono.

Este modelo, que se une al Range Rover Sport SV y SV Black, se posiciona como el máximo exponente de la ligereza y la exclusividad. Su debut internacional está previsto para el próximo 13 de agosto en la Monterey Car Week.

El nuevo SV Carbon mantiene el corazón de sus hermanos de gama: un potente motor V8 biturbo Mild-hybrid de 4,4 litros que rinde 635 CV y 750 Nm, permitiéndole alcanzar una velocidad máxima de 290 km/h. Sin embargo, su principal seña de identidad es el carbono.

Noticia Relacionada Range Rover SV Black: elegancia refinada en estado puro J. Bacorelle La gama de lujo de Range Rover se expande con el imponente SV Black, un modelo que no solo destaca por su diseño monocromático y exquisita artesanía

Puede equiparse con llantas opcionales de fibra de carbono de 23 pulgadas, que por sí solas contribuyen a un ahorro de peso total de 76 kg, mejorando su maniobrabilidad y aceleración.

El diseño exterior se realza con un Forged Carbon Exterior Pack y un capó de fibra de carbono expuesta, disponibles en cuatro nuevos colores de pintura. En el interior, el habitáculo se asemeja al de un coche de carreras con asientos deportivos con respaldo de carbono forjado y logotipos SV iluminados.

Range Rover Sport SV Carbon F. P.

Según Ryan Miller, Product and Services Marketing Director de Range Rover «tras la introducción del Range Rover Sport SV Edition ONE (que comenzó como edición limitada) y del Range Rover Sport SV Edition TWO, los clientes ahora tienen más opciones a la hora de elegir su SUV de lujo y alto rendimiento definitivo. El mes pasado anunciamos el Range Rover Sport SV Black, que hace gala de la discreta estética del negro total, mientras que el nuevo Range Rover Sport SV Carbon es una versión asertiva de nuestro SUV de lujo y alto rendimiento. Junto al Range Rover Sport SV y SV Black, completa la nueva gama con lo mejor de los sofisticados materiales de fibra de carbono de Range Rover para demostrar lo ligero que puede llegar a ser un vehículo de alto rendimiento».

Los clientes de la marca pueden optar por una variedad de acabados y personalizaciones, incluyendo opciones «cero cuero» y el exclusivo servicio SV Bespoke, que garantizan un vehículo único. El lujo y la tecnología también están presentes con sistemas como el Body and Soul Seat (BASS), que ofrece una experiencia de audio sensorial única para los ocupantes.