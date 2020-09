Seat evoluciona el Ateca: diseño exterior más emocional y un interior puesto al día Cuenta con una amplia gama de motores de gasolina y diésel, de entre 115 y 200 CV, estrena nuevo acabado X-Perience, que proporciona un carácter más robusto y de planteamiento off-road sin perder ni un ápice de elegancia

El Seat Ateca, ya disponible en este mes de septiembre desde 18.700 euros, se renueva este 2020 con una apariencia más moderna y atractiva tanto en el habitáculo como en el exterior. Además, ofrece una experiencia de usuario completamente conectada a los servicios y funciones online, tanto dentro como desde fuera del vehículo, niveles mejorados de seguridad y comodidad con la incorporación de los más vanguardistas asistentes a la conducción, mayor eficiencia energética y una experiencia de conducción aún más emocional.

El Ateca añadió una nueva dimensión al mercado de los SUV compactos ya desde que salió al mercado en 2016, al conseguir la combinación perfecta para el uso diario. Se trata de un SUV espacioso, práctico y versátil, con un estilo único, un diseño emocional y un comportamiento dinámico que marcó un antes y un después en su segmento.

El frontal recibe una nueva fisonomía, que añade el nuevo lenguaje de diseño de Seat (que se estrenó con el nuevo León), formado en parte por la inclusión de un nuevo parachoques y faros Full LED. Por su parte, en la trasera, el diseño se ha cincelado para enfatizar los potentes hombros del SUV compacto y esconder su impresionante espacio de carga en el maletero, con 510 litros (versiones 4Drive: 485 litros). Un nuevo parachoques trasero y la incorporación de pilotos traseros de LED con intermitentes dinámicos, complementan la imagen del coche y aumentan su atractivo. Finalmente, la denominación Ateca en relieve ahora tiene un nuevo estilo caligráfico (ya inaugurada en el León 2020).

Pero es el acabado FR el que aporta un aspecto más deportivo con detalles en Gris Cosmo Mate, que se incluyen en una parrilla de nuevo diseño, molduras de parachoques delantero y trasero, parrilla de faros antiniebla, cubiertas de retrovisores, molduras laterales y embellecedores traseros enmarcados en acabado mate. Eso sí, la oferta más novedosa de acabado es la nueva opción X-Perience, que sustituye al anterior Xcellence y que aporta una pizca de carácter off-road al SUV compacto de Seat, añadiendo una sensación de versatilidad, libertad y aplomo. Ese carácter se subraya con la incorporación de parachoques específicos delantero y trasero, pasos de rueda en color negro, así como molduras laterales, delanteras y traseras con acabado de aspecto aluminio.

Habitáculo elegante y refinado

En el nuevo Ateca 2020 resalta el ambiente del interior, aumentando la percepción de calidad, de solidez y de seguridad. Incorpora el cuadro de mandos Digital Cockpit de 10,25", que permite personalizar la información para hacer más intuitiva y rápida su interpretación. También se ha renovado su sistema de info-entretenimiento, con una interface multipantalla mejorada, y dos tamaños de 21 cm (8,25") o 23 cm (9,2").

Los ajustes y terminaciones del habitáculo también se realzan con la incorporación de nuevos materiales en las molduras de las puertas, junto con un efecto de pespunte en los paneles de las mismas. Las nuevas tapicerías aportan resistencia, mientras que el conductor se beneficia de un volante de nuevo diseño, que proporciona una mayor sensación de conexión con el vehículo. Y en días fríos, el volante se puede elegir calefactable, mejorando el nivel de confort.

No se trata de la única mejora orientada a combatir los días fríos. El Ateca también cuenta con un parabrisas térmico para todo clima con un revestimiento invisible: Climacoat. La tecnología consigue que el parabrisas se pueda descongelar en solo 2-3 minutos, lo que minimiza también el trabajo de este sistema. Además, no añade reflejos, por lo que la visión no presenta interrupciones.

Asimismo, el reglaje del asiento del conductor ahora es eléctrico con 12 posibilidades de ajuste y con función de memoria (para el asiento y también para los retrovisores exteriores), lo que implica que siempre se podrá encontrar la posición perfecta detrás del volante.

Máxima eficiencia

La gama de motores del nuevo Seat Ateca 2020 está compuesta por versiones de gasolina (TSI) de 115, 150 y 190 CV, y diésel (TDI) de 150 CV, combinadas con cajas de cambio manuales o automáticas; y tracción delantera o 4Drive. De hecho, combinado con la precisa y reactiva dirección con asistencia eléctrica y la opción de una transmisión de doble embrague DSG con rápidos cambios de marcha o de una precisa caja manual de seis velocidades, el nuevo Seat Ateca ofrece una combinación exquisita de habilidades de cara al conductor y un refinado aplomo sobre la carretera.

Cada uno se ha diseñado para ofrecer los más altos niveles de prestaciones y agrado de funcionamiento. En las versiones con tracción delantera con este sistema, los conductores pueden seleccionar mediante un mando rotativo entre cuatro modos distintos de conducción: Eco, Normal, Sport e Individual, mientras que los vehículos con el sistema 4Drive ofrecen dos posibilidades más: Off-road y Snow.

Y aunque las versiones de tracción delantera del Ateca ofrecen una increíble experiencia de conducción, el sistema 4Drive aporta una serie de beneficios adicionales, que aumentan el nivel de seguridad durante la conducción en las condiciones más difíciles.

Asimismo, el nuevo Ateca ofrece un conjunto de nuevos sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) para ser capaz de reaccionar a los obstáculos en la carretera. Los incorporados son, entre otros, el asistente de pre-colisión (pre-Crash Assist), control de crucero adaptativo (ACC), asistente de viaje (Travel Assist), asistente de emergencia (Emergency Assist), sistema de alerta de tráfico posterior al salir del aparcamiento (Exit Assist), o el asistente de presencia de vehículos en el ángulo muerto del retrovisor hasta en 70 metros (Asistente Lateral); que trabajan conjuntamente para proteger al vehículo y sus ocupantes.