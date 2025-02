Toyota supera con el Yaris los 10 millones de ventas mundiales

A finales de los años noventa, Toyota quería desarrollar un nuevo vehículo compacto para uso global en el siglo XXI. La idea era que el nuevo modelo siguiera los pasos del reconocido supermini Toyota Starlet, un listón difícil de superar. Para ello, el modelo debía adoptar una imagen moderna e incorporar las últimas tecnologías, como adelanto de los automóviles del nuevo milenio, reescribiendo las reglas de los vehículos compactos con su revolucionario diseño 'pequeño-grande'.

El mundo pudo vislumbrar por primera vez la visión de Toyota con un nuevo prototipo, el Toyota Funtime, en el Salón del Automóvil de Frankfurt de 1997, como parte del proyecto 'Fun', que buscaba mostrar a partir de varios prototipos la versatilidad de las plataformas de diseño compartidas. El diseño del prototipo corrió a cargo de la Oficina Europea de Creación de Toyota (EPOC), situada en Bruselas (Bélgica).

Un año más tarde, se presentó el nuevo Toyota Yaris de producción en el Salón del Automóvil de París.

Ahora, tras 25 años desde el inicio de su producción y en su cuartageneración, el Toyota Yaris ha alcanzado la icónica cifra de 10 millones de unidades producidas en todo el mundo, con lo que pasa a engrosar las filas de los modelos Toyota con mejor acogida, algunos de los más legendarios, junto a Corolla, Camry, RAV4, Hilux y Land Cruiser. Todos ellos también acumulan cifras de ocho dígitos.

La unidad 10 millones, un Yaris GR SPORT, se ha fabricado en la planta de Toyota en Valenciennes (Francia), sede de la producción europea de Yaris desde 2001 F. P.

El modelo ha sido un referente de su categoría en términos de innovación y un pionero en la introducción de nuevas tecnologías y conceptos en el segmento B desde hace casi un cuarto de siglo, desde que se lanzara la primera generación allá por 1999. Además, ha sido siempre unos de los modelos más vendidos de Toyota en Europa.

La generación actual del Yaris, la cuarta, que llegó al mercado tras el verano de 2020, ha demostrado su capacidad de adaptación a las necesidades de los clientes con la ampliación de la familia, de la mano del aclamado deportivo de alto rendimiento GR Yaris (2020) y el todocamino Yaris Cross (2021).

Yaris es un Toyota con vocación verdaderamente global, que se fabrica por todo el mundo. La producción de Yaris arrancó inicialmente en enero de 1999 en la planta de Takaoka, en Aichi (Japón), pero hoy día se fabrica en 10 países distintos: Japón, Brasil, China, Taiwán, Indonesia, Malasia, Pakistán, Tailandia, Francia y República Checa.

Generación actual del Toyota Yaris F. P.

En Europa, Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) lleva fabricando Yaris desde 2001 y Yaris Cross desde 2021, el mismo año en que Toyota Motor Manufacturing Czech Republic (TMMCZ) en Kolin (República Checa) se sumó a la producción de Yaris para hacer frente a la demanda creciente del modelo en Europa. La producción acumulada de la familia Yaris en Europa llegó a los 4,6 millones de unidades a final de 2022.

Algunos componentes esenciales de Yaris, como los motores de gasolina e híbridos eléctricos, o las transmisiones, también se producen en territorio europeo, concretamente en Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP), que sirve tanto a TMMF como a TMMCZ.

La primera generación de Yaris ganó el premio Coche del Año en Europa —Car Of The Year— en el año 2000, siendo el primer modelo Toyota en conseguir ese reconocimiento, complementado por el Coche del Año en Japón, que se concedió ese mismo año 2000 al Toyota Vitz, el nombre del modelo en territorio japonés. Las generaciones sucesivas de Yaris han sido finalistas al Car Of The Year y, en 2021, la generación actual se convirtió en el primer modelo en hacerse con un segundo Coche del Año en Europa en el siglo XXI.