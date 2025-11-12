Suscribete a
ABC Premium
Juicio al fiscal general
Día clave: declaran doce agentes de la UCO y el propio García Ortiz
Directo
Comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso tras el bloqueo de Junts

BYD pretende vender 1,6 millones de coches fuera de China

El gigante chino BYD acelera su expansión global y desafía a Tesla con un plan para duplicar sus ventas fuera de China

El nuevo objetivo de ventas supone un 50% más de lo declarado hasta ahora
El nuevo objetivo de ventas supone un 50% más de lo declarado hasta ahora BYD
Juan Roig Valor

Juan Roig Valor

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El fabricante chino de vehículos eléctricos BYD planea vender hasta 1,6 millones de unidades en los mercados internacionales en 2026, según un informe publicado por Citi. La cifra representa un incremento sustancial respecto al objetivo actual de entre 900.000 y un millón de ... coches eléctricos previstos para exportación en 2025, lo que muestra una creciente apuesta de la compañía por su expansión global.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app