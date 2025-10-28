Suscribete a
ABC Premium

Así se devalúan en solo tres años los coches de marcas chinas

El auge de los fabricantes orientales desafía al mercado automovilístico español con precios atractivos y tecnología de última generación

Más de veinte marcas chinas compiten en España con equipamiento tecnológico avanzado y precios que desafían a los fabricantes tradicionales

Campa de vehículos
Campa de vehículos F. P.
Patxi Fernández

Patxi Fernández

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Además de la oferta cada vez más amplia de modelos, el precio más asequible se erige como uno de los principales condicionantes que está convenciendo cada vez más a un número mayor de conductores de nuestro país para comprar coches de marcas chinas.

Además del ... precio, las marcas chinas cubren todo el espectro del mercado, es decir, son capaces de cubrir las más variadas y necesidades de todos los posibles tipos de conductores, con una variada oferta de coches asequibles, coches medianos, modelos de alta gama, versiones de combustión, híbridas y eléctricas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app