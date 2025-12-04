Suscribete a
Los creadores de la baliza V16: «No nos vamos a hacer millonarios, con esto ganamos un poco más que en la Guardia Civil»

Jorge Juan Costas y Jorge Torre son los 'padres' de la baliza V16, la luz que sustituirá por ley los triángulos de emergencia en los vehículos desde el 1 de enero

En ABC nos hemos puesto en contacto con ellos para intentar arrojar un poco más de luz a las dudas e inquietudes de los españoles

Jorge Torre y Jorge Juan Costas son los 'padres' de la baliza V16
Vídeo: ABC Multimedia
Nerea Chicote

Nerea Chicote

A partir del 1 de enero de 2026 tendremos que señalizar obligatoriamente los incidentes en carretera con la baliza V16, un aparato creado por dos guardias civiles gallegos: Jorge Torre y Jorge Juan Costas.

Estos dos agentes son los pioneros en el ... desarrollo de este dispositivo que, según ha comunicado la DGT, será la única forma válida de advertir de los problemas a partir del año que viene.

