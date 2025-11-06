Suscribete a
El coche que destrona a Tesla como el coche eléctrico más vendido

El desplome de Tesla Model 3 y Model Y en octubre consolida al BYD Dolphin Surf en su posición como rival principal con un crecimiento significativo

Kia EV3 y Renault 5 se posicionan como alternativas sólidas en el mercado español de coches eléctricos

BYD Dolphin Surf
BYD Dolphin Surf F. P.

Canal Motor

Madrid

BYD ha colocado a su modelo urbano Dolphin Surf (segmento B) como el turismo eléctrico de batería (BEV) más vendido en el mes de octubre en España, con 846 unidades entregadas (un 9,3% de la cuota del mercado eléctrico).

Es la primera vez que ... este modelo de la marca asiática consigue este hito desde su llegada al mercado en junio de este año, según los datos facilitados este miércoles por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac).

