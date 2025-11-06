Suscribete a
BMW cierra septiembre con una caída del 5% en beneficio neto

La marca bávara presentó un resultado de 5.523 millones de euros al cierre del tercer trimestre, lastrada por los aranceles de EE. UU.

Cima del cuartel general de BMW en Múnich
Juan Roig Valor

Madrid

BMW cerró los nueve primeros meses del año con un beneficio neto de 5.523 millones de euros, un 4,7% menos que en el mismo periodo de 2024, en un contexto de presión competitiva y nuevos aranceles que han impactado en su rentabilidad.

Pese ... a esa caída, el grupo alemán logró mejorar sus beneficios en el tercer trimestre, cuando alcanzó 1.674 millones de euros, más del cuádruple que un año antes, gracias a un mejor desempeño operativo tras un ejercicio anterior penalizado por la debilidad en China y Europa.

