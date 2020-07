El Ejército polaco cancela un gran pedido a Nissan tras el cierre de la fábrica de Barcelona Iba a adquirir 472 unidades del Nissan Navara, aunque optará finalmente por el modelo Ford Ranger XLT

Los militares polacos no conducirán vehículos hechos en España. El Ejército polaco ha cancelado un gran pedido a Nissan que se iba a fabricar en la planta de Barcelona. Una instalación que, según anunció la multinacional, cerrará sus puertas en diciembre.

Polonia había encargado 472 unidades del modelo «pick up» todoterreno Nissan Navara para reemplazar sus vetustos Tarpan Honker. «Sin embargo, en España, debido a la pandemia de coronavirus, se cerró la fábrica, que fue la única en producir el modelo de vehículo ordenado por el ejército polaco anteriormente en el mercado europeo», asegura en un comunicado.

Los trabajadores de Nissan Barcelona mantienen una huelga indefinida desde el pasado 4 de mayo, ante el temor, posteriormente confirmado, de que la factoría de la Zona Franca y sus plantas auxiliares, en Montcada y San Andreu, no reabrieran sus puertas tras la pandemia.

Como alternativa, Polonia ha optado por el modelo Ford Ranger XTL, que se produce en Sudáfrica. Un cambio que además le ha supuesto un ahorro de casi 600.000 euros, por lo que ha ampliado el pedido a otras 13 unidades. Además, existe la opción de ampliarlo en otros 163 vehículos.

«El Ford Ranger XLT es un automóvil con especificaciones técnicas casi idénticas al Nissan Navara. Es un poco más largo y tiene una capacidad de arrastre mucho mayor», explica el Gobierno polaco, que prevé recibir los vehículos escalonadamente entre este año y 2022.

Plantón de los sindicatos

Este lunes estaba previsto que se celebrara la primera reunión del proceso de consultas entre la dirección de Nissan y los sindicatos, en el marco del cierre de las plantas productivas en Cataluña. Un encuentro que finalmente no se ha celebrado ante el plantón de los sindicatos, que han decidido no presentarse a la reunión.

En un comunicado, la multinacional ha vuelto a pedir a los sindicatos que se sienten a negociar «para intentar encontrar la mejor solución para las partes durante todo este proceso». En las últimas semanas, la dirección ha intentado hacer algunos guiños para impulsar la negociación, en la que los sindicatos no quieren participar al entender que la única alternativa pasa por mantener operativas las fábricas de Zona Franca, Sant Andreu y Montcada.

Así, primero anunció que no clausurará el almacén de recambios de El Prat de Llobregat, con unos cien empleados. Posteriormente, se abrió también a dejar fuera del ERE a otras 400 personas, las 300 del centro de I+D y otro centenar del área de compras. Los sindicatos, no obstante, critican que estas decisiones eran esperables y no suponen concesiones, puesto que se trata de instalaciones que están al margen de la actividad productiva de Nissan. Prosiguen además con su campaña de movilizaciones, que la semana pasada tuvo como escenario la planta de la empresa japonesa en Los Corrales de Buelna (Cantabria).

Tras el inicio del período de consultas, el pasado día 30, la legislación prevé un período de 30 días para alcanzar un acuerdo, o la empresa podrá comunicar su decisión sobre los despidos a la autoridad laboral competente, en este caso el departamento de Trabajo de la Generalitat. Los sindicatos, no obstante, se negaron a firmar el inicio del período de consultas, alegando defectos formales. La fecha prevista para el próximo encuentro entre ambas partes es el 10 de julio.