Todos los años es común ver colas en administraciones famosas como Doña Manolita, La Bruja de Oro o Manises para comprar la Lotería de Navidad . Este año, el coronavirus ha hecho a mucha gente adelantar sus compras a través de internet. Pero, ¿qué ocurre con la lotería? ¿Se puede comprar online? ABC repasa las administraciones más famosas que podrían dar el premio el próximo 22 de diciembre.

Cómo comprar Lotería de Navidad online

En la actualidad ya no se permite comprar lotería online en Doña Manolita . El motivo es la saturación de pedidos, que ha hecho que esta conocida administración madrileña solo atienda al público en ventanilla.

Sin embargo, sí que se puede comprar en otras administraciones que han sido famosas por entregar premios Gordos . Es el caso de La Bruja de Oro , con dos, se accederá a su página web y se puede comprar de forma que te envíen el décimo, cuyo coste es de 11 euros en la península, o comprarlo de forma digital sin admitir el envío. Se pueden elegir los números al azar o elegir la combinación.

De forma similar está la administración Manises . Esta administración es famosa por haber repartido el Gordo cinco veces y se pueden comprar sus décimos online. En la web, de forma directa en el apartado de Lotería de Navidad y aparecen una serie de décimos para elegir. También ofrece la posibilidad de buscar el número, así como hacerlo de forma aleatoria. Los gastos de envío del décimo son de 11 euros para la península.

El día del sorteo de la Lotería de Navidad puedes comprobar si uno de esos décimos que has adquirido ha sido agraciado con algún premio. Únicamente deberás introducir en el comprobador de números de ABC el número con el que has participado en el sorteo y el dinero que has invertido en él para saber la cuantía exacta de tu compensación económica en el caso de que hayas sido uno de los premiados.