Al volante por la zona de muerte del frente para abastecer la defensa ucraniana

ABC acompaña a unos conductores que recorren cientos de kilómetros bajo la amenaza de los drones y los misiles rusos para evacuar heridos y realizar los relevos de soldados

Sitka, conductor de la brigada K-2, durante un viaje al frente de Porkrovsk
Sitka, conductor de la brigada K-2, durante un viaje al frente de Porkrovsk Miriam González
Frente de Pokrovsk (Ucrania)

Ser rápido es la segunda regla básica. Tener temple, la primera. En menos de un minuto, Sitka vacía el maletero cargado de drones. Dos soldados que no pasan de los 22 años acuden a su encuentro. La desolación del lugar todavía no les ha ... arrebatado la tímida sonrisa. El zumbido de un dron FPV paraliza unos segundos la escena.

