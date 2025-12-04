Suscribete a
ABC Premium

Nicolás Maduro confirma que conversó por teléfono con Donald Trump «hace unos diez días»

El líder chavista sostuvo que hasta hoy no se había referido al asunto por «prudencia» y porque hay temas que, a su juicio, deben permanecer en silencio «hasta que se den»

'El Pollo' Carvajal destapa ante Trump la maquinaria delictiva de Maduro y ofrece delatar a espías y políticos infiltrados

Petro advierte a Trump: «No amenace nuestra soberanía, porque despertará el jaguar»

Maduro confirmó que, hace «unos diez días», conversó por teléfono de manera «cordial» con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump
Maduro confirmó que, hace «unos diez días», conversó por teléfono de manera «cordial» con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump EFe

Efe

Nicolás Maduro, confirmó este miércoles que, hace «unos diez días», conversó por teléfono de manera «cordial» con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de las crecientes tensiones entre Caracas y Washington por el despliegue militar del país norteamericano en el ... Caribe.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app