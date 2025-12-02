Suscribete a
Trump amenaza a Venezuela: «Vamos a atacar por tierra, a acabar con esos hijos de perra»

El presidente aseguró este martes que también irá a por objetivos del narco en otros países «si creemos que están creando instalaciones para la producción de fentanilo o cocaína»

Trump, entre Rubio y Hegseth, este martes en la Casa Blanca
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Donald Trump aseguró este martes que los ataques terrestres del ejército de EE.UU. contra objetivos del narcotráfico empezarán «muy pronto».

«Vamos a empezar a hacer esos ataques en tierra también», dijo el presidente de EE.UU. en alusión a la campaña militar ... contra narcolanchas que ha llevado a cabo el ejército de EE.UU. desde principios de septiembre.

